Geschäft Bettlacher Fahrschule Wüthrich fusioniert mit Berner Start-up Blink: «Dank Blink wird unsere Fahrschule nun noch moderner» Seit 1. Januar ist die Bettlacher Fahrschule Wüthrich Teil der Fahrschule Blink. Reto Wüthrich hat sich am erst 2020 gegründeten Unternehmen beteiligt, das stark auf Digitalisierung setzt.

Reto Wüthrich, Fahrlehrer in Bettlach, beteiligt sich am rasch wachsenden Berner Fahrschul-Start-up Blink. Oliver Menge

Das Berner Unternehmen Blink, das laufend neue Fahrschulen integriert, wächst weiter. «Das renommierte Familienunternehmen Wüthrich in Solothurn und das Start-up Blink schliessen sich zu einer neuen Grösse im Schweizer Fahrschulmarkt zusammen», heisst es in einer Medienmitteilung.

Reto Wüthrich ist Inhaber der Fahrschule Wüthrich in der zweiten Generation und seit über 30 Jahren als Auto- und Motorradfahrlehrer tätig. Seit der Gründung im Jahr 1968 verzeichnet die Fahrschule ein stetiges Wachstum. Das Unternehmen ist heute eine der führenden Fahrschulen im Kanton. Wüthrich wurde letztes Jahr von seinen Schülern zum besten Fahrlehrer des Kantons erkoren.

Weiter als Fahrlehrer tätig

Er beschäftigt neun Mitarbeitende und bietet neben Auto- und Motorradunterricht auch Fahrstunden für Anhänger und Verkehrskundekurse an. Mit der Fusion der beiden Firmen beteiligt sich Reto Wüthrich aktiv an der (noch jungen) Erfolgsgeschichte von Blink: Zum einen hält er ab sofort Anteile am wachsenden Start-up-Unternehmen, zum anderen wird er der Region Solothurn als Fahrlehrer weiterhin erhalten bleiben.

Er werde das Wachstum von Blink insbesondere im Motorradbereich weiter vorantreiben, heisst es in der Mitteilung. «Dank Blink wird unsere Fahrschule nun noch moderner. So können online etwa Fahrstunden gebucht, Rechnungen und Lernfortschritte eingesehen oder Freunde eingeladen werden», wird Wüthrich zitiert.

Auch für sein Personal werde der Alltag dank automatisierter Prozesse und einer eigenentwickelten App einfacher und zeitsparender. «Nebst dem digitalen Fortschritt erhalten wir zudem Unterstützung durch ein mehrköpfiges Backoffice-Team.»

Die Branche konsolidiert sich

Christian Hofer, Geschäftsführer von Blink, sagt: «Mit der Fahrschule Wüthrich gewinnen wir nicht nur erfahrene Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer und ein eingespieltes Team, sondern machen gleichzeitig einen relevanten Marktplayer zum Verbündeten.» Die Konsolidierung der Branche, insbesondere im Bereich der Digitalisierung, werde auch die Schweiz erreichen, sind sich Wüthrich und Hofer einig.

Die Bettlacher Fahrschule Wüthrich wird Teil des Berner Netzwerks Blink. zvg

Der Fahrschulbetrieb wird vorläufig unter der Marke Fahrschule Wüthrich mit dem Zusatz «by Blink» weitergeführt. Blink ist laut eigenen Angaben die führende Fahrschule der Schweiz mit über 40 Standorten für Nothilfekurse, Verkehrskundeunterricht und Fahrlektionen für Auto- und Motorrad in der Deutschschweiz. Durch den Schulterschluss wächst das Team auf über 160 Mitarbeitende an, davon 35 Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer, 120 NothilfeinstruktorInnen und 12 Personen in den Bereichen Administration, IT, Marketing und Design.