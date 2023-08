Banga vs. Stadt

Neues Angebot Schwelgen wie seinerzeit Bacchus: Im «Löwen» in Messen kann man jetzt im Weinkeller dinieren

In schon fast intimer Atmosphäre ein Spitzenessen und einen edlen Wein geniessen: Ab sofort ist das im «Löwen» in Messen möglich. Das ehemalige «Kellerhüsli» wurde umgebaut und zu einem neuen Raum mit dem Namen «Bacchus». Der Name des Raums verrät seine Doppelfunktion: Er ist nämlich auch Weinkeller.