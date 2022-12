Generationenwechsel Mitte-Politiker Peter Brotschi tritt aus dem Grenchner Gemeinderat zurück Mit seinem Rücktritt aus dem Gemeinderat möchte Peter Brotschi einen Generationenwechsel in der Grenchner Politik ermöglichen. Dies schreibt er in seinem Demissionsschreiben.

Peter Brotschi war seit 2017 Gemeinderat für die Mitte in Grenchen. zvg

Mitte-Politiker Peter Brotschi hat seinen Rücktritt aus dem Gemeinderat Grenchen per Ende Jahr eingereicht. Brotschi war seit 2017 Mitglied des Grenchner Gemeinderats. Dieser Schritt erfolge in Absprache mit dem Präsidium der Mitte-Partei von Grenchen, dem Vorstand sowie dem Fraktionschef, heisst es im Demissionsschreiben.

«Der Moment des Loslassens ist für mich als politischen Menschen nicht nur einfach», schreibt Brotschi. Mit einem Lachen verabschiede er sich von den Sitzungsterminen. Als Journalist habe er in den 1980er und 1990er Jahren an unzähligen Gemeinderatssitzungen (nicht nur in Grenchen) teilgenommen, dann acht Jahre lang als Stadtschreiber-Stellvertreter und jetzt noch als Gemeinderat währen fast eineinhalb Legislaturen.

Das weinende Auge sei das Abschiednehmen aus dem Kollegium des Gemeinderats und der freiwillige Verzicht auf politischen Einfluss und auf Mitentscheidungen in der Exekutive der Stadt Grenchen. Mit seinem Rücktritt wolle er einen Generationenwechsel in der Partei aber auch im Gemeinderat ermöglichen, schreibt Brotschi.