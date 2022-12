Gemeindeversammlung SP wehrt sich in Grenchen gegen eine Steuersenkung Der SP Grenchen gehen die vorgesehenen Steuersenkungen in Grenchen zu weit. Sie will für die Gemeindeversammlung vom Mittwoch mobilisieren.

Die SP befürchtet, dass Grenchen das Geld ausgeht. Gaetan Bally

Am Mittwoch, 7. Dezember, um 19.30 Uhr findet im Parktheater die Gemeindeversammlung der Stadt Grenchen statt. Die SP Grenchen spricht sich gegen die von den Bürgerlichen vorgeschlagene Steuersenkung von aktuell 120 Prozent auf 117,5 Prozent aus, wie sie in einer Mitteilung schreibt:

«Stattdessen wollen wir an der gemäss Kompass-Strategieplan vereinbarten Steuersenkung um je 1 Steuerprozent pro Jahr verteilt auf 6 Jahre festhalten.»

Das heisst, der Steuerfuss für natürliche Personen soll gemäss Kompass für das Jahr 2023 auf 119 % festgelegt werden. Fraktionschef Alex Kaufmann begründet: «Das städtische Budget 2023 rechnet mit einem Ertragsüberschuss von ca. 1,65 Millionen, jedoch mit einem Finanzierungsfehlergebnis von ca. 11,8 Millionen. Hauptgründe für das schlechte Finanzierungsergebnis sind die hohen Investitionen, welche in unserer Stadt getätigt werden müssen. Das strukturelle Defizit begleitet unsere Stadtfinanzen und das wird sich gemäss Finanzplan 2023-2027 in den nächsten paar Jahren kaum ändern.»

Die Energiekosten werden zur zusätzlichen Belastung

Auch wenn bei den natürlichen Personen wie auch bei den juristischen Personen mit höheren Steuereinnahmen zu rechnen sei, trage dies kaum zu einem besseren Finanzierungsergebnis bei, erklärt Kaufmann. Auf der Ausgabenseite belasten die hohen Energiekosten wie auch die Teuerung das Budget zusätzlich.

Der positive Steuereffekt mit der Auflösung und Integration der Stadtpolizei in die Kantonspolizei sei aus diesen aktuellen Gründen ausgeblieben. «Darum ist es für unsere Partei völlig unverständlich, dass an der Gemeinderatssitzung vom 25. Oktober von bürgerlicher Seite her entschieden wurde, den Steuersatz bei den natürlichen Personen um 2,5 % zu senken. Das sind Steuergeschenke, welche in der angespannten Finanzsituation unverantwortlich sind.»

Aufruf zum Besuch der Gemeindeversammlung

Die Bevölkerung werde es nicht verstehen, «wenn bei so düsteren Finanzaussichten so massiv die Steuern gesenkt werden, um dann in den nächsten Jahren diese wieder anzuheben», so die SP weiter. Tatsache sei, dass sich die pro Kopf Verschuldung in den nächsten fünf Jahren massiv verschlechtere.

Es müsse zwingend frühzeitig mit einer Steueranhebung reagiert werden, bevor der Kanton einschreiten muss. Die SP ruft auf, die Gemeindeversammlung vom 7. Dezember zu besuchen und die vorgeschlagene Steuersenkung abzulehnen. (rrg)