Gemeindeversammlung Selzacher Souverän bewilligt Zusatzkredite und Budget 2022 Nur gerade 35 Minuten dauerte die Veranstaltung im Pfarreizenrum Selzach, an der 53 Stimmberechtigte teilnahmen.

Das Mehrzweckgebäude soll eine Photovoltaikanlage erhalten. Symbolbild Archiv

Bei der Ortsplanungsrevision ist man noch nicht so weit, wie man eigentlich gerne wäre. Das hatte einen Zusatzkredit zur Folge über 100'000 Franken, den die Stimmberechtigten ohne Gegenstimme bewilligten. Genauso schlank ging ein Zusatzkredit für die Ausscheidung einer Schutzzone durch, auch hier wurden die 70'000 Franken widerspruchslos einstimmig genehmigt.

Das Mehrzweckgebäude kann aufgestockt werden

Um happige Brocken ging es im nächsten Traktandum: Einerseits will man das Mehrzweckgebäude sanieren und aufstocken und gleichzeitig eine Photovoltaik-Anlage montieren. Dafür veranschlagte der Gemeinderat 2,105 Millionen Franken zuhanden der Gemeindeversammlung. Diese neue, nicht gebundene Ausgabe wurde vom Souverän mit einer Gegenstimme gutgeheissen und kann im nächsten Jahr an die Hand genommen werden. Für die Weiterbearbeitung des Hochwasserschutzprojekts gemäss der kantonalen Gefahrenkarte im Gebiet T-5 - Eichholzstrasse beantragte der Gemeinderat 900'000 Franken die von den Stimmberechtigten einstimmig gutgeheissen wurden.

Auch Selzach rechnet für 2022 mit einem Defizit

Bei einem Gesamtaufwand von 19'386'537 Franken und einem Gesamtertrag von 18'522'571 Franken resultiert ein Aufwandüberschuss von 863'965 Franken Das betriebliche Ergebnis schneidet im Vergleich zur Rechnung 2020 um rund 400'000 Franken besser ab. Beim Transferaufwand sind rund 1,5 Millionen Franken weniger an Aufwendungen vorgesehen. Hauptgrund ist der um 2,1 Millionen tiefere Beitrag an den Finanzausgleich gegenüber der Rechnung 2020.

Im Gegenzug rechnet man aufgrund des aktuellen Trends der Rechnung 21 mit einem um 300'000 Franken höheren Fiskalertrag. Die Personalkosten steigen um 800'000 Franken, nicht zuletzt, weil der alte und der neue Bauverwalter beide nächstes Jahr tätig sein werden, um einen nahtlosen Übergang in der Bauverwaltung zu gewährleisten. Diese Doppelbesetzung spielt auch eine Rolle im Betriebs- und Sachaufwand, der um 700'000 Franken höher ist als in der Rechnung 2020. Man will die Situation optimal nutzen und Projekte im Strassen- und Liegenschaftsbereich möglichst angehen.

Weil man aufgrund des Finanzplans keine Überraschungen zu gegenwärtigen hatte, blieb es auch ruhig im Saal. Der Steuerfuss für natürliche Personen bleibt bei 108 Prozent, der für juristische Personen auf 113 Prozent. Die Stimmberechtigten genehmigten das Budget grossmehrheitlich mit zwei Enthaltungen.