Gemeindeversammlung Leuzigen Leuzigen will mit Solarprojekten die Finanzen aufbessern Mit Photovoltaikanlagen auf den Dächern der Gemeindeliegenschaften will Leuzigen selber Strom erzeugen und Geld generieren.

Themenbild: Solaranlage. Mit solchen Solarpanels will die Gemeinde Leuzigen künftig Geld verdienen. Patrick Huerlimann

Mit «wir haben einen schönen Weihnachtsbaum» begrüsste Gemeindepräsident Daniel Baumann die 45 (4,7 Prozent) Stimmberechtigten in der Alten Post. Die Burgergemeinde hat den Baum aufgestellt. Das Licht ist symbolisches Zeichen zur eigenen Stromproduktion.

«Wenn die Verschuldung zunimmt und der Anspruch an Ausgaben grösser ist als die Einnahmen, dann wird die Steuererhöhung nötig», sagte Finanzvorsteher Marc Dincer zum Finanzplan. Er zeigte auf, dass die Steuereinnahmen mit den höheren Einwohnerzahlen nicht Schritt halten.

Der Gemeinderat suchte nach Lösungen und fand diese angesichts der Strommangellage. So wurden Solarprojekte auf den Gemeindedächern ausgearbeitet. Deren optimale Ausrichtung ergab positive Berechnungen als Ertragsinvestition in den Steuerhaushalt. Auf der Alten Post, der Turnhalle und dem Werkhof werden diese 2023 einzeln vom Gemeinderat beschlossen und anschliessend mit der Möglichkeit zum fakultativen Referendum publiziert.

Zusätzlich sind Windturbinen die Vision von Marc Dincer zur sauberen Stromerzeugung. Diese würden auch am Abend und bei schlechtem Wetter Strom liefern. Im Budget 2023 wurden vorerst mit 5000 Franken aus der Einspeisung gerechnet. Zukünftig sollten dies 58'000 Franken sein. Im 2023 sind Investitionen für die Gesamtsanierung der Alten Post, die drei Photovoltaikanlagen und die an der Versammlung bewilligte Sanierung der Herrengasse von 510'000 Franken vorgesehen.

Neues Reglement Oberstufenzentrum wurde genehmigt

Leuzigen gehört dem Gemeindeverband Oberstufenzentrum Arch an. Mit dem Austritt der Einwohnergemeinde Rüti aus dem Verband musste ein Austrittsvertrag erarbeitet und das Organisationsreglement des Verbandes angepasst werden. Die Anpassungen wurden in Leuzigen genehmigt. Dies in der Hoffnung, dass gleichzeitig auch Rüti ja sagt. Rüti muss sich nicht mehr an den Projektkosten für die Sanierung beteiligen, jedoch werden die bestehenden Schulden anteilmässig aufgeteilt.