Gemeinderat Grenchen Stadt möchte weitere 15 Millionen Franken für Landkäufe Der Grenchner Gemeinderat behandelt am Dienstag eine Vorlage für einen neuen Landbeschaffungskredit. Darüber soll im Sommer 2024 eine Urnenabstimmung stattfinden.

Bauprofile des Projekts «Belano» an der Girardstrasse. Die Stadt möchte mit dem Landkredit weiterhin auf dem Liegenschaftsmarkt mitmischen. Bild: Andreas Toggweiler

Die Stadt Grenchen betreibt eine aktive Landpolitik. Der letzte Landkredit wurde an der Urne am 9. Februar 2020 genehmigt. Die damalige Tranche von 15 Millionen Franken ist schon bald wieder aufgebraucht. Dies ist der Vorlage zu entnehmen, die am Dienstag im Gemeinderat behandelt wird.

Die Baudirektion beantragt dem Rat eine weitere Tranche in der Höhe von 15 Millionen Franken, denn der aktuelle Kredit sei auf einen Saldo von 3,85 Millionen gesunken. «Aktuell laufen Verhandlungen mit dem Ziel, weitere Liegenschaften von hoher strategischer Bedeutung zu kaufen», schreibt die Baudirektion. Für diese würde der Restkredit nicht mehr ausreichen.

Für die Landkäufe ist jeweils die Gemeinderatskommission zuständig. Für die Verkäufer sei die Art der zukünftigen Nutzung oft von geringem Interesse, schreibt die Baudirektion. Nicht hingegen für die Stadt: Eine wirksame Einflussnahme auf die Nutzung der verfügbaren Flächen, insbesondere in bezug auf Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Branchenmix etc. sei für die Stadt bedeutsam. Ebenso auf die Siedlungs- und Quartierentwicklung in den Wohnzonen.

«Wir konnten erst kürzlich so die Einrichtung eines Altpneulagers im Stadtzentrum verhindern», sagte Stadtpräsident François Scheidegger anlässlich der Vorstellung des neuen Stadtlogos am Samstag.

Landpolitik ist ein Teil der Kompass-Ziele

In der Vorlage wird auch darauf hingewiesen, dass die Bereitstellung von strategischen Landreserven eine wichtige Stossrichtung für die Umsetzung der «Kompass»-Ziele (Strategiepapier des Gemeinderats) darstelle und auch für die Umsetzung des definierten Top- Entwicklungsstandortes Grenchen der Hauptstadtregion Schweiz von Bedeutung sei.

Laut Zeitplan der Vorlage soll der Gemeinderat den Landkredit am Dienstag genehmigen, zuhanden der Gemeindeversammlung vom 7. Dezember (Eintreten). Eine Urnenabstimmung ist für den 15. Juni 2024 vorgesehen.