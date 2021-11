Wartezeiten Wer in Solothurn boostern will, muss sich teilweise gedulden – das liegt auch an den Altersheimen

Der grosse Andrang auf die Booster-Impfung im Kanton Solothurn führt zu Wartezeiten. Nun will der Kanton das Personal in den Impfzentren aufstocken. Doch ganz so einfach geht das im Moment noch nicht.