Gemeinderat findet eine günstigere Lösung für die Aufsicht der SWG

Gemeinderat

Laut Ratssekretärin Anne-Catherine Schneeberger lief die Gemeinderatssitzung im Zirkularverfahren wie folgt ab: In einem ersten Schritt haben die Gemeinderäte Gelegenheit erhalten, Fragen zu stellen, die von den zuständigen Abteilungsvorsteher beantwortet werden. Dann bestand die Möglichkeit, Änderungsanträge zu stellen. Danach gibt es eine elektronische Abstimmung. Es wurde über jeden Antrag bzw. jeden Änderungsantrag separat abgestimmt. «Eine Gemeinderatssitzung im Zirkularverfahren ist mangels direkter Diskussion und Ausschluss der Öffentlichkeit suboptimal» erklärt dennoch Stadtpräsident François Scheidegger. Er kündigt an, dass die nächste Gemeinderatssitzung vom 2. Februar als Videokonferenz stattfinden soll. Damit sollte auch ein Live-Stream für die Öffentlichkeit oder zumindest eine Aufzeichnung sichergestellt werden können, damit eine Art Öffentlichkeit auch unter Corona-Bedingungen herrscht. «Es ist wichtig, dass sich die Behörden gerade in dieser Zeit auch sichtbar machen und sich nicht zurückziehen», meint der Stadtpräsident. Auch Präsenzsitzungen sollten unter entsprechenden Sicherheitsmassnahmen weiter durchgeführt werden. So geschehen an einem Seminar des Gemeinderates am vergangenen Samstag, wo es um mögliche Sparmassnahmen hinsichtlich des Budgets 2022 (und darüber hinaus) ging. Es wird nämlich befürchtet, dass die Coronakrise ein tiefes Loch in die Stadtkasse reisst. (at.)