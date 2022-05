Gemeinde-und Kantonsübergreifend Das Aggloprogramm Grenchen mit Lengnau, Grenchen und Bettlach hat die Kinderkrankheiten übersprungen Im Airport Grenchen holten sich die politischen Behörden der drei Gemeinden Infos zu verschiedenen Schwerpunkten in ihrer bisherigen und künftigen Zusammenarbeit.

Stadtpräsident François Scheidegger begrüsst zum gemeinsamen Infoanlass. Oliver Menge

Rund 30 Vertreterinnen und Vertreter der politischen Behörden der Stadt Grenchen und der Gemeinden Bettlach und Lengnau trafen sich zum Informationsaustausch im Hotel Airport. Vertreten waren Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der drei Gemeinden sowie einige Amtsvorsteher oder Mitglieder der Verwaltung.

Grossaufgebot für die Tour de Suisse

Hansueli Habegger, Vize-Präsident des Organisationskomitees, informierte die Anwesenden über die Rahmenbedingungen des Radsportanlasses, der am 14. Juni in Grenchen Halt macht. Die 24 Teams mit je 7 Fahrern, insgesamt 168 Fahrer, werden von Romont her in Grenchen auf eine Zusatzschlaufe nach Bettlach, Lommiswil und Selzach zurück nach Grenchen geschickt, wo sie kurz vor 17 Uhr das Ziel beim Stadion Riedern erreichen. Alleine für die Zusatzschlaufe benötigt man rund 100 Streckenposten.

Habegger berichtete unter anderem, wie man schon jetzt die Schulen informiert, damit entlang der Strecke gefahrlos für Stimmung gesorgt werden kann. Denn insbesondere die Fahrzeuge, welche Werbegeschenke im Vorfeld der Durchfahrt verteilen, dürfen das nur auf der einen Seite der Strasse, damit keine KInder auf die Strasse rennen.

Rund 30 Gemeinderätinnen und -räte sowie Verwaltungspersonen hatten sich angemeldet. Oliver Menge

Die SWG «steht im Weg»

Das Schweizer Fernsehen werde mit 4 Sattelschlepper voller Material anreisen und alles für die Live-Übertragung in etwa 30 Länder aufbauen. Da das Signal der Kameras auf den Motorrädern, die die Fahrer begleiten. über ein Relais, ein in 8000 Metern Höhe fliegendes Flugzeug, nach unten gesendet werden, sei das unmittelbar neben dem für die SRG vorgesehenen Areal liegende SWG-Gebäude etwas im Weg, habe es geheissen, berichtete Habegger schmunzelnd.

Rund 240 Personen werden vom 13. bis 15. Juni im Einsatz sein, die meisten Volunteers oder Leute vom Zivilschutz, so Habegger. Einige sicherlich auch bei den zwei gefährlichen Kurven im Wald von Romont, wo man die Fahrer abbremsen müsse, weil sie sonst «ins Grüne» fliegen.

Grenchen Tourismus wird zur Jurasonnenseite

Christoph Siegrist von Grenchen Tourismus informierte in groben Zügen über die letzten Monate und was die wichtigsten Projekte für die Zukunft beinhalten. So hat beispielsweise die Leistungsvereinbarung mit der Stadt Grenchen dazu geführt, dass man nun auch eine Geschäftsleitung in der Person von Adriana Palermo Amacker anstellen konnte.

In Zukunft werden die Label «Jurasonnenseite» und «Grenchen Tourismus» zusammengelegt und nur noch unter «Jurasonnenseite» weitergeführt. Unter dieser Marke will man sowohl das Wohnortmarketing als auch Angebote für Freizeit und Tourismus vermarkten. Dabei sollen sogenannte «Leuchttürme» definiert, ein neues Logo entworfen und ein neues Kommunikationskonzept erstellt werden.

Ein Leuchtturm soll das neue Weltnaturerbe Bettlachstock werden, den man «sanft» touristisch erschliessen will. Grenchen und die Region sollen als Event-Standort positioniert werden und entsprechende Angebote sollen definiert und realisiert werden.

Die Region Grenchen sei bereits als eigenständige Region im Vorstand von Kanton Solothurn Tourismus vertreten und laufe nicht mehr einfach unter «Solothurn». Seit dem 1. Januar 2022 bestehe auch eine Zusammenarbeit mit der Tourismusregion Aarau Solothurn. Damit sei auch klar, dass es bei der Vermarktung nicht mehr nur um Schlösser und Barockstädte gehe.

Es sollen Relaunches der Internetauftritte der Stadt Grenchen, der Jurasonnenseite und des Unesco-Naturwelterbes Bettlachstock folgen. Die neue Strategie der die ganze Region umfassenden Tourismusorganisation wird am 9. Juni verabschiedet.

Aggloprogramme bestehen nicht aus Wunschlisten

Sascha Peter, Chef des kantonalen Amts für Raumplanung hielt ein ausführliches Referat zum Aggloprogramm Grenchen, einem gemeinsamen Werk der Gemeinden Lengnau, Grenchen und Bettlach. Aus Sicht des Kantons sei beachtlich, was hier bereits erreicht worden sei, zumal die Gemeinden ja sozusagen auf den fahrenden Zug aufgesprungen seien und direkt in die 4. Generation der Aggloprogramme des Bundes einsteigen. «Sie haben die Kinderkrankheiten quasi übersprungen», sagte Peter.

Sascha Peter, Chef Amt für Raumplanung des Kantons. Oliver Menge

Der Bund sehe es ungern, wenn einfach nur Wunschlisten abgegeben werden, doch hier seien die richtigen Schwerpunkte gesetzt worden, mit Projekten, die voll finanziert seien und sofort umgesetzt werden können. Zum einen der Bahnhof Grenchen Süd und das südlich angrenzende Gebiet. Zum anderen das Zentrum und der Bahnhof Lengnau. Der Bahnhof Süd in Grenchen sei eine eigentliche Drehscheibe und es bestünden da handfeste Projekte, so Peter.

Günstig wirke sich auch aus, dass das Gebiet südlich des Bahnhofs bis zur Neckarsulmstrasse schon jetzt als Top-Entwicklungsstandort der Hauptstadtregion ausgewiesen sei.

Die beteiligten Gemeinden müssten nun den Austausch und die Zusammenarbeit im täglichen Geschäft pflegen. Das betreffe auch die Arbeitszonenbewirtschaftung, die gemeinsam von Bettlach und Grenchen geleistet wird.

Es gehe hier auch darum, nicht nur zu sehen, welche Parzellen schon jetzt mit Gebäuden belegt seien, sondern auch darum, was in diesen Gebäuden geschehe. Ob es sich beispielsweise um Firmen handelt, die auch in 10, 15 Jahren noch dort mit demselben Produkt am Markt seien, einfach ausgedrückt, oder ob sich Veränderungen ergäben, auf die man reagieren könne. Mit anderen Worten: Eine aktive Bewirtschaftung des ganzen Gebiets und nicht nur der freien Flächen, wo Ansiedlungen möglich seien.

Die Wirtschaftsförderung als Schnitt- und Anlaufstelle

Susanne Sahli, Grenchner Wirtschaftsförderin, neu auch zuständig für Bettlach, informierte über ihre Funktion und umfassende Tätigkeit als Ansprechperson und Vernetzerin für Firmen. Aufgrund der Leistungsvereinbarung mit dem Kanton fungiere sie als Anlaufstelle für bereits hier angesiedelte Firmen und für Interessenten, die sich gerne ansiedeln möchten.

Die Wirtschaftsförderung helfe aber auch bei Start-Ups und gewährleiste durch eine ganze Reihe von Anlässen die Vernetzung unter den verschiedenen Akteuren. Beispielsweise durch Veranstaltungen über Mittag, wo Information und Mittagessen zusammen durchgeführt werden, durch Veranstaltungen wie dem Wirtschaftsforum, dem Inno-Frühstück, dem Digital Day.

Bis 2025 gibts ein neues Buskonzept

Daniel Hafner. Oliver Menge

Der Grenchner Gemeinderat Daniel Hafner sprach über das neue Buskonzept, das bis Ende 2025 umgesetzt werden soll: Das aktuelle Buskonzept sei 20 Jahre alt und entspreche nicht mehr den künftigen Anforderungen, habe eine erste Analyse der Begleitgruppe aus Gemeinderäten und Fachleuten aus allen drei Gemeinden ergeben: Man verfüge über ein sehr feinmaschiges Busnetz mit teils tiefen Frequenzen.

Auf gewissen Linien sei die Nachfrage tief und und andere seien mit Problemen bei der Zuverlässigkeit konfrontiert, weil der Bus beispielsweise auf dem Autobahnzubringer zu gewissen Zeiten immer im Stau steht.

Nun will man ein Buskonzept mit weniger Linien und mehr Takt entwerfen. Und dabei auch den Fokus auf den Anschluss an die beiden Bahnhöfe Nord und Süd nicht verlieren.