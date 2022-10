Gegen Littering Grenchner Erfindung: Im «Kippenfass» können Raucher ihre Zigaretten ohne Auslöschen entsorgen Die Grenchner Erfindung wird bereits an zehn Bushaltestellen eingesetzt. und es zeigt sich: mit Erfolg.

Peter Ziegler hat das Kippenfass erfunden, das an zehn Bushaltestellen in der Stadt Grenchen aufgestellt wurde. Oliver Menge

Peter Ziegler ist Marketingsanalytiker und Erfinder. Seit jeher hat der Luzerner, der vor einiger Zeit nach Grenchen umgezogen ist, an verschiedenen Projekten gearbeitet und sich Dinge ausgedacht, die das Leben aller einfacher und besser machen.

Seit dem März diesen Jahres hat der mittlerweile 75-Jährige ein Generalabonnement. Und ist oft mit dem ÖV unterwegs. Er sei geschockt gewesen über die vielen Zigarettenkippen, die an Bahnhöfen und Bushaltestellen von Raucherinnen und Rauchern einfach auf den Boden geschmissen würden. Und das sogar unmittelbar neben Abfalleimern, die zum Teil sogar über spezielle Fächer für die Entsorgung von Zigaretten verfügten.

Er habe mit Rauchern gesprochen und sie gefragt, weshalb sie ihre Kippen am Boden entsorgen würden. Die Antworten seien immer ähnlich ausgefallen: In den Abfalleimer könne man Zigaretten nicht schmeissen, weil der sonst zu brennen drohe und die speziell für Zigis vorgesehenen Fächer seien oft mit Müll vollgestopft.

Im Innern des Fasses befindet sich ein simpler Kübel, der einfach geleert werden kann. Oliver Menge

Ziegler, selber überzeugter Nichtraucher, der unter anderem seine Mutter und seinen Bruder wegen des Lasters Rauchen verloren hat, wie er sagt, setzte sich hin und überlegte, wie man das Problem lösen könnte. Und er erfand das Kippenfass.

Das Problem der schwarzen Spuren

Eine simple Idee, um ein weit verbreitetes Problem sauber zu lösen: Aus einem Metallfass ragt eine Röhre empor, in die Raucherinnen und Raucher ihre brennenden Zigarette werfen können, ohne sie vorher ausdrücken zu müssen. Die Zigarette fällt in einen Kübel im Innern des Fasses und erlischt dort.

Damit beseitigt Ziegler ein weiteres Problem nebst den Stummeln am Boden, wie er sagt: Manche Raucher würden die Zigaretten mit den Schuhsohlen austreten, die sie dann in der Bahn auf die Sitzbank legen und schwarze Spuren hinterlassen. Andere würden ihre Zigaretten direkt auf dem Sitzbank in der Bushaltestelle ausdrücken. Der nächste Gast, der sich setze, habe dann Flecken auf den Kleidern.

Stadt zeigte sofort Interesse am Produkt

Nach einer längeren Phase von etlichen Prototypen, Fehlschlägen und Verbesserungen lässt Ziegler die Kippenfässer nun seriell produzieren, und zwar in Grenchen mit Material, das ihm ein Lieferant aus Nunningen liefert.

Das Kippenfass kann sogar als Werbefläche dienen, ist Ziegler überzeugt. Oliver Menge

Als er seine Idee Stadtbaumeister Aquil Briggen präsentierte, war dieser begeistert: Die Stadt kaufte bei Ziegler gleich zehn Kippenfässer, die mit dem Grenchner Wappen und einem Aufkleber versehen an Bushaltestellen aufgestellt wurden, und schon nach kurzer Zeit zeigte sich, dass bedeutend weniger Zigarettenstummel am Boden zu finden sind.

Ziegler hofft nun – dazu lanciert er auch einen Wettbewerb mit attraktiven Preisen – dass nicht nur mehr Raucher ihre Kippen im Kippenfass entsorgen, sondern Grossverteiler, Institutionen und vielleicht sogar die SBB Kippenfässer anschaffen, um den Zigarettenstummeln vor ihren Läden, auf den Gleisen und vor den Bahnhöfen Herr zu werden.