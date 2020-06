Gegen die Unterforderung: Schüler realisieren in Begabtenförderung wissenschaftliche Projekte

Die 10-jährige Leticia beschäftigte sich mit dem Sonnensystem und den einzelnen Planeten, die die Sonne umkreisen. In einer Powerpoint-Präsentation lieferte sie Kurzbeschreibungen eines jeden Planeten und machte sich am Schluss auch einige philosophische Gedanken über die Möglichkeit von extraterrestrischem Leben. Die 12-jährige Erona beschäftigte sich mit verschiedenen Theorien zum Bau der ägyptischen Pyramiden bei Gizeh sowie den verwendeten Materialien. Das Steckenpferd des 12-jährigen Timeo ist die griechische Götterwelt. Er entwickelte ein Kartenspiel, vergleichbar mit den Spielen, wo Autos oder Flugzeuge gegeneinander gemessen werden. Auch die Götter haben ihre Eigenschaften und Stärken, die es gegeneinander auszuspielen galt. Febia, 11-jährig, befasste sich in ihrem Projekt mit dem Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die Natur und die Tierwelt. Dazu zeigte sie auch auf, was jeder Einzelne beitragen kann, um den Klimawandel zu stoppen.

Timon, 11-jährig, demonstrierte anhand eines kleinen, selbstgedrehten Videos den Einsatz verschiedener Spezialeffekte im Film und den Einsatz einer sogenannten Greenscreen.

Pascal, ebenfalls 11, ist begnadeter Zeichner. Er beschäftigte sich mit verschiedenen Maltechniken und probierte diese selber aus. Die Resultate waren wirklich beeindruckend. Der 10-jährige Lennox ist fasziniert von der chinesischen Mauer. Nebst einigen grundsätzlichen Fakten zu diesem monumentalen Bauwerk interessierte er sich ganz speziell für die Zusammensetzung des Mörtels, der beim Bau verwendet wurde. Diesem wurde nämlich Reismehl beigemischt, um die Stabilität und Festigkeit zu verbessern. In einem wissenschaftlichen Experiment erstellte Lennox Prüflinge mit und ohne Reiszusatz und setzte diese einem Belastungstest aus. Sein Experiment scheiterte zwar, denn die Resultate entsprachen nicht den Erwartungen, aber der Schüler liess sich nicht beirren und suchte nach dem Grund für das Scheitern. Eines der beeindruckendsten Projekte war jenes der 12-jährigen Leana. Sie eignete sich viel Hintergrundwissen zur offenen Drogenszene auf dem Platzspitz in den 90er-Jahren an, durch Lektüre verschiedener Bücher und diversen Dokumentar- und Spielfilmen. Basierend auf diesem neuen Wissen schrieb sie ein fiktives Tagebuch eines fiktiven Mädchens, das diese Zeit mit einer drogenabhängigen, alleinerziehenden Mutter erleben muss. Das Abtauchen in die düstere Gefühlswelt des Mädchens anlässlich der Lesung Leanas verursachte buchstäblich Hühnerhaut. Neele, 12-jährig, stellte in Diagrammen und Tabellen dar, was es braucht, um die Ausbildung zum Skilehrer zu absolvieren, dies auf den verschiedenen Stufen. Die 12-jährige Ceyda demonstrierte mit einfachen und überraschenden Mitteln, wie sich das neue Coronavirus über Oberflächen verbreiten kann, wenn man sich die Hände nicht wäscht.

Der 13-jährige Yannic befasste sich in seinem Projekt mit der Funktionsweise von Atomkraftwerken und der diversen Probleme, die beim Rückbau eines AKW auftreten. Der 12-jährige Julien schliesslich demonstrierte, wie in der Molekularküche kleine Cola-kugeln erstellt werden, die dann zusammen mit Glacé serviert werden.