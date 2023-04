Fussballinfrastruktur Fussball-«Gstürm» in Grenchen: Gibt es einen Weg aus der verfahrenen Situation mit den verhärteten Fronten? Italgrenchen muss sein Klubhaus aufgeben und verliert «seine Heimat». Deshalb erhebt der Fussballklub Anspruch auf die Riedern samt Stadionbeiz. Der FC Grenchen 15 könne aber (noch) nicht darauf verzichten, heisst es. Worum geht es wirklich? Oliver Menge Drucken Teilen

Das Klubhaus von Italgrenchen wird Anfang Juli abgerissen. Oliver Menge

Eine einfache Lösung gibt es in der Frage, wer künftig in welchem Stadion trainieren und spielen soll, nicht. Tatsache ist aber, dass Italgrenchen schon ab Juli kein Klubhaus mehr hat. Und dass es zwei Stadien, je mit Restaurant, gibt, das Brühl und das Riedern. Wer aber wo sein Feierabendbierchen trinken darf, ist unklar.

Tatsache ist auch, dass das denkmalgeschützte Stadion Brühl saniert werden muss. Unklar ist, inwiefern diese Sanierung den Trainings- und Spielbetrieb tangiert. Stand jetzt kennt man nur die Kosten für die Betonsanierung der Tribüne: zwischen 800'000 Franken und 1,2 Millionen Franken. Ist es möglich, den Grossteil der Arbeiten in die Winterpause zu legen? Oder kann man während der Saison monatelang das Brühl nicht nutzen?

Die Stadt beabsichtigt ausserdem, Garderoben im Obergeschoss einzubauen und das Restaurant zu sanieren. Man will dabei auf jeden Fall vermeiden, über die ominöse Grenze von 2,5 Millionen Franken zu geraten, was eine Urnenabstimmung zwingend zur Folge hätte.

Marcel Bolliger vom FC Grenchen 15 schlägt vor, die Stadt solle anstelle der nördlichen Stehrampe einen Neubau erstellen, bevor man mit der Sanierung beginnt. Mit Restaurant und vier grossen Garderoben. Ein entsprechendes Postulat, das sowohl die Tribünensanierung, zusätzliche Garderoben für Damen anstelle des alten Restaurants als auch den Neubau anstelle der Nord-Stehrampe beinhaltet, wird an der Gemeindeversammlung am Dienstagabend präsentiert.

Zuerst müsse eine «anständige» Infrastruktur im Brühl vorhanden sein, bevor man die Neuzuteilung der Fussballinfrastruktur für die beiden Vereine vornehmen könne, sagt Bolliger. Ein normaler Spiel- und Trainingsbetrieb während der Sanierung sei unmöglich. Da reiche auch das Ausweichen in die Riedern nicht, wie das die Stadt vorschlage. Auf die Infrastruktur im Riedern sei der FCG 15 so oder so angewiesen.

Stadion Brühl: Tribüne und nördliche Stehrampe Oliver Menge

Die Frage des Denkmalschutzes und die «Einheit der Materie»

Bolliger ist der Meinung, dass erstens die Stehrampe nicht als Einheit zur denkmalgeschützten Tribüne gehört und abgerissen werden darf - im Gegensatz zu Vizestapi Remo Bill, dem Delegierten der Stadt in Sachen Fussballinfrastruktur und Architekt mit einem Flair fürs Schützenswerte. Und zweitens sieht Bolliger die Sanierung der Tribüne und die Realisierung eines Neubaus als zwei voneinander unabhängige Vorhaben.

Dem habe Grenchens Finanzverwalter David Baumgartner widersprochen. Dieser vertrete die Meinung, unter dem Grundsatz «Einheit der Materie» müssten beide Vorhaben zusammen gerechnet werden, sagt Bolliger. Das Geschäft müsste zwingend an die Urne - mit geringen Erfolgschancen.

Das sei aber gelogen, sagt Bolliger, der andere Experten konsultiert hat. Baumgartner sei «ein Verhinderer» und spiele ein falsches Spiel. Laut einem Rechtsgutachten, dass er in Auftrag gegeben habe, liege ohnehin das letzte Wort in Sachen «Einheit der Materie» beim Amt für Gemeinden.

Fakt ist aber auch, dass man bei der Stadt der Meinung ist, ein neues Restaurant brauche es nicht. Das Restaurant in der Riedern und die Buvette im Brühl, wenn sie saniert sei, genügten vollkommen.

Bleibt die Frage: Wohin mit Italgrenchen? Gibt die Stadt dem Begehren Itals nach und kündigt den Nutzungsvertrag mit dem FCG 15 für die Riedern per Ende Jahr, hat man die Probleme nicht gelöst. Denn wohin sollen die 28 Mannschaften des FCG 15 während der Sanierung?

Stadion Riedern: Im Süden wurden die Garderoben-Container von Italgrenchen aufgestellt. Oliver Menge

Die drei Garderoben in den Containern sind bald bezugsbereit - sie standen vorher bei Ital und die Stadt Grenchen bezahlt für den Umzug derselben übrigens rund 350'000 Franken. Ital kann weiterhin seinen angestammten Platz neben dem Berufsbildungszentrum MMTS für Trainings nutzen. Sie verlieren lediglich das Klubhaus mit Restaurant. Geht es im Grunde nur darum? Oder doch um mehr?

Die Beizenfrage ist entscheidend

Wie Massimiliano Faga, Co-Präsident von Italgrenchen sagt, will der Verein nicht zuletzt deshalb ins Riedern, weil ihr Restaurant im alten Klubhaus, das schon bald abgerissen wird, ein Ort des geselligen Zusammenseins für die italienische Gemeinschaft sei, wo die Ital-Familie sich treffe. Der Klub brauche auch in Zukunft so einen Ort, damit er seine Identität nicht verliere und dafür habe er immer gekämpft, wolle er weiterkämpfen.

Klubhaus von Italgrenchen wird Anfang Juli abgerissen, zu sehen auch noch die Fundamente, auf denen die Container standen. Oliver Menge

Ein Restaurant, das laut Faga sehr gut läuft und auch einen wesentlichen Beitrag in die Klubkasse beisteuert. Ganz im Gegensatz zur Stadionbeiz im Riedern, die ja dauernd geschlossen sei und kaum etwas abwerfe. Falls Ital diese übernehme, bestehe eventuell sogar die Möglichkeit, dem FCG 15 eine Zeit lang eine kleine Entschädigung auszurichten.

Die Arbeitsgruppe Sport der Stadt schlägt vor, dass sich Ital in der Übergangsphase nach anderen Möglichkeiten für Garderoben umsieht, im Velodrome, beim TV Grenchen beispielsweise. Für Italgrenchen ist das keine Option, laut Faga. Man wolle ins Riedern. Da gebe es genügend Garderoben für beide Vereine, ihre eigenen stünden ja auch dort. Aber der FCG 15 beansprucht sowohl das Restaurant als auch die Garderoben im Riedern.

Die Stadionbeiz in der Riedern rentiere nicht, heisst es von Seiten Itals. Oliver Menge

Ist die Fusion vom Tisch oder nicht?

Ob der Alleingang Italgrenchens, der anfänglich seitens der Stadt gar nicht goutiert wurde, jetzt akzeptiert ist, wird irgendwie nicht deutlich. Ital leistet enorm viel Arbeit im Juniorenbereich und ist als Integrationsfaktor in der Stadt ausgesprochen wichtig – so wie auch der FCG 15. Bei der Stadt heisst es einerseits, dass künftig Italgrenchen die Riedern und der FCG 15 das Brühl nutzen sollen. Das Prinzip «zwei Vereine - zwei Infrastrukturen» scheint Bestand zu haben.

Andererseits ist das Postulat von 2016 der damaligen GLP-Gemeinderätin Nicole Hirt noch immer auf dem Tisch: Die Fusion steht im Vordergrund. Vereine die nicht die Bereitschaft zeigen, sich zu fügen, sollen keine weiteren Ansprüche stellen dürfen. Italgrenchen will auf keinen Fall fusionieren, der FCG 15 unter gewissen Bedingen. Und der Stadt wäre eine Fusion wohl ganz recht. Zumindest im Juniorenbereich.