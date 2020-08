Für «Parkplatzgerechtigkeit»: Eric von Schulthess lädt nach und erneuert seine Vorwürfe

Für Markierung und Aufhebung von Parkfeldern ist die Stadtpolizei zuständig. Sie hat aber dabei nicht völlig freie Hand. «Wenn wir Parkfelder entfernen müssen, versuchen wir, diese zu ersetzen. Es gibt in Grenchen nicht einfach eine Reduktion», meint Stapo-Kommandant Christian Ambühl. Ohne allerdings die Frage zu beantworten, ob die an der Gibelstrasse aufgehobenen Parkplätze anderswo in der Nähe markiert werden. Das Ganze sei in groben Zügen in der Ortsplanung geregelt. «Man schaut z. B. auch bei der Vergabe von Parkkarten, wie viele in der gewünschten Zone vergeben sind und wie viele Parkplätze in etwa vorhanden sind.» (at.)