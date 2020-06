Führung durch die aktuelle Ausstellung von und mit Rebekka Steiger

Kunsthausleiterin Claudine Metzger konnte für den "Restart" des Kunsthauses die Künstlerin Rebekka Steiger verpflichten, die mit der aktuellen Hauptausstellung «boxing the compass» den Neubau bespielt. Es ist laut Metzger die erste institutionelle Ausstellung der 1993 geborenen Zürcher Künstlerin.

Etwa 20 Personen benützten die Gelegenheit, in die faszinierenden Farbwelten der Malerin einzutauchen. Rebekka Steiger konnte dank einem Stipendium 2018 in einem Atelier in Peking (China) arbeiten und einige - vorab die grossformatigen - der gezeigten Werke sind dort entstanden.

Im Dialog mit Metzger gab sie Einblick in ihre künstlerische Vorstellungswelt. Das wiederkehrende Motiv von Ross und Reiter beispielsweise, bei dem in Steigers Betrachtungsweise Mensch und Tier zu einer kräftigen Präsenz verschmelzen. Oder das Eintauchen in sprachliche Bilderwelten, die am Ende zu einem Bildtitel führen. "Sprachklang und Farbklang haben miteinander zu tun", meint Steiger. Das "Titelbild" der Ausstellung hat seinen Namen einem Begriff aus der Nautik zu verdanken.