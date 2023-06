Flughäfen im Visier Russische Hacker legen Website von Flughafen Grenchen lahm Am Dienstag gerieten Schweizer Flughäfen ins Visier von Hackern. Auch der Flughafen Grenchen, dessen Website noch immer nicht erreichbar ist. Der Flugbetrieb war nicht beeinträchtigt, sagt der Flughafenchef.

Ein prorussisches Onlinekollektiv fällt über Schweizer Server her: In den letzten Tagen nehmen die Hacker erfolgreich Websites von Schweizer Flughäfen, Kantonen oder Internetauftritte des Bundes ins Visier. Am Donnerstag wird mit weiteren Angriffen gerechnet, wenn der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski per Videozuschaltung im Bundeshaus spricht.

Auch der Flughafen Grenchen ist betroffen. Bild: Andreas Toggweiler

In Grenchen waren die Hacker ebenfalls erfolgreich: Seit Dienstag ist die Website des Airports down. Ajour hatte zuerst darüber berichtet. Die Hacker hatten gezielt Schweizer Flughäfen ins Visier genommen: Auch die Server der Flughäfen Genf, Bern, Engadin Airport oder St.Gallen Altenrhein wurden laut Watson durch eine DDoS-Attacke zwischenzeitlich lahmgelegt.

DDoS-Attacke Websites und Anwendungen werden mit gezielten Massenaufrufen überschwemmt und so überlastet, dass sie nicht mehr erreichbar sind. Daten werden dabei jedoch keine gestohlen. Ransomware-Angriff Auch als Trojaner bekannt: Die Ransomware («ransom», auf Deutsch «Lösegeld») ist eine Erpressungssoftware. Die Angreifer gelangen unentdeckt ins System und verschlüsseln Dateien und drohen dann, die Daten zu veröffentlichen oder zu zerstören – ausser das Opfer bezahlt Lösegeld.

Flugbetrieb am Flughafen Grenchen nicht beeinträchtigt

«Die DDoS-Attacke dauert derzeit aber immer noch an», sagt Michael Steinbach, CEO des Flughafens Grenchen. Wann die Website wieder erreichbar sein wird, lasse sich derzeit nicht sagen. «Unsere IT und unser externer Host, welcher Ziel der Attacke war, arbeiten an der Wiederherstellung.»

Michael Steinbach, Geschäftsführer des Flughafens Grenchen. Bild: Peter Brotschi

Betroffen sei ausschliesslich die Website des Airports, andere IT-Infrastrukturen blieben verschont. «Wir dachten zuerst, das Problem liege bei uns. Bis das Bundesamt für Zivilluftfahrt anrief und erklärte, dass es am Dienstag um kurz nach 9 Uhr morgens Cyberattacken auf verschiedene Schweizer Flughäfen gegeben habe.»

Der Betrieb des Flughafens sowie der Flugbetrieb seien zu keiner Zeit beeinträchtigt gewesen. «Die Piloten haben lange gar nicht gemerkt, dass ein Angriff stattgefunden hatte. Denn jene, die Sichtflug machen, brauchen die meisten Tools nicht.»

Wer hinter der Attacke steckt, kann Steinbach nicht sagen, einen direkten Kontakt mit den Angreifern gab es nicht.

Welle von Hackerangriffen gegen Schweizer Websites

Allgemein haben diese Woche DDoS-Attacken auf Schweizer Websites zugenommen. Vermutet wird, dass prorussische Hacker hinter den Attacken stecken. Gemäss dem Nationalen Zentrum für Cybersicherheit hat sich die Gruppierung «NoName057(16)» online dazu bekannt.

Die Angriffe richten sich primär gegen Server der Bundesverwaltung. Mehrere Websites und Anwendungen waren nicht erreichbar. In der Woche davor war der Internetauftritt des Parlaments Opfer eines Hackerangriffs geworden.

Anfang Juni war das Bundesamt für Polizei (fedpol) und das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) von einem Datenleak betroffen, nachdem Hacker bei deren Software-Anbieter Xplain mit einem Ransomware-Angriff erfolgreich gewesen waren. Dokumente über Armee, mehrere Kantonspolizeien, den Zoll, das Fedpol, den Rüstungskonzern Ruag sowie Dokumente weiterer privater Unternehmen gelangten ins Darknet.