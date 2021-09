Feuer in Werft Mehrere Boote in Bellach durch Brand beschädigt Bei einem Brand wurden in der Nacht auf Mittwoch drei Schiffe in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr bekam die Flammen rasch in den Griff. zvg

Feuer in einer Werft in Bellach: Am Dienstagabend, 21. September, gegen 22.50 Uhr wurde der Brand eines Schiffes entdeck. Die umgehend aufgebotene Feuerwehr Bellach konnte das Feuer rasch löschen, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Das Schiff befand sich zu Reparaturzwecken auf einem Anhänger an Land.

Durch den Brand wurden zwei weitere Boote in Mitleidenschaft gezogen. Vor Ort hat der Rettungsdienst mehrere Personen untersucht, die versucht haben, die Schiffe in Sicherheit zu bringen. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun von Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn untersucht. (kps)