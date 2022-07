Festivalsommer Das «Rock am Märetplatz» steht in den Startlöchern Das Lineup steht, der Ticket-Verkauf hat begonnen: In dreieinhalb Wochen geht’s rund auf dem Marktplatz Grenchen.

«Halunke»: Hinter der Berner Band stecken Anja und Christian Häni, die auch privat ein Paar sind. zvg

Am Samstag, 6. August geht das 11. Rock am Märetplatz in Grenchen über die Bühne. «Wir waren nie wirklich weg, aber sind zurück!!!», heisst es in einem Pressetext der Organisatoren. Mit einer stark verkleinerten «Corona Edition» im 2020 und einer, zwar noch mit Auflagen verbundenen, aber dennoch sehr erfolgreichen Ausgabe im 2021, geht das RAM auch im 2022 wieder live.

Die Organisatoren hatten eigentlich gehofft, wieder ein Programm wie in Vor-Corona-Zeiten auf die Beine stellen zu können. Aber letzten Herbst, in der finalen Planungsphase, sah es noch nicht besonders rosig aus. Eine Vergrösserung mit mehr Bands und eventuell auf zwei Tage lag unter diesen Umständen schlicht nicht drin.

Lucky Wüthrich spielt eigene, berührende Songs. zvg

Aus diesem Grund habe sich das OK dazu entschieden die Planung für das Festival im 2022 im ähnlichen Rahmen wie im Vorjahr zu gestalten.

Ab dem späten Nachmittag werden wiederum vier Acts auf der Bühne stehen und den Marktplatz zum Kochen bringen. Man dürfe sich auf Lucky Wüthrich freuen, welcher mit seinen selbst geschriebenen Songs aus dem Alltag des Lebens mitreissen und berühren wird, gefolgt vom facettenreichen Neo-Funk/Neo-Soul von «The Next Movement». Nach einem fulminanten Funk-Feuerwerk werden «Halunke» dem Publikum mit ihrer charmanten und witzigen Art ihre neuen Songs, aber auch ihre Klassiker um die Ohren hauen.

The Next Movement spielen Funk vom Feinsten. zvg

Zum Schluss werden «The B-Shakers» mit ihrem aufregend frischen Rockabilly die Leute zum Tanzen bringen.

Auch für die Verpflegung ist gesorgt. Nebst dem Festivalbarbetrieb befinden sich mehrere Foodtrucks auf dem Gelände für die kulinarische «Unterhaltung».

«The B-Shakers»: Rockabilly von der frischen Sorte. zvg

Der Ticketverkauf ist bereits gestartet: Das Tagesticket kostet im Vorverkauf 10 Franken, an der Abendkasse 15 Franken.