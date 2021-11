Fast 30 Jahre Kirchenmusiker Eric Nünlist: Der originellste Orgelspieler der Region gibt seinen Abschied 152 Abendmusik-Konzerte hat Eric Nünlist in Grenchen organisiert. Dazu war er 29 Jahre Organist. Am Sonntag ist sein Abschiedskonzert.

Eric Nünlist anlässlich seines 25-Jahre-Jubiläums an der Zwinglikirche 2017.

Hansjörg Sahli

Er sei eben Orgelspieler, nicht Organist, sagte Eric Nünlist jeweils, wenn man sich nach seiner neuesten «verspielten» Aktion in der Zwinglikirche oder in den Kirchtürmen von Grenchen ansprach. Nach 29 Jahren als Kirchenmusiker und über 150 organisierten «Abendmusiken» gibt Eric Nünlist Ende Jahr seinen Abschied als Organist der Zwinglikirche. Am Sonntag gibts noch die letzte Abendmusik.

Es gehen ja immer weniger Leute in die Kirche, wie war es für Sie, manchmal nur vor einer Handvoll Zuhörer spielen zu müssen?

Dies ist eine Frage der inneren Haltung. Ich spiele in Grenchen ja auch in den Gottesdiensten der Romands, jeweils für eine kleine Schar Leute. Für mich hebt die dort erlebte Wertschätzung die kleine Besucherzahl auf. Full House mit brausendem Applaus, aber ebenso die leuchtenden Augen eines einzelnen Menschen, den ich berühren konnte, beides ist schön.

Hört man eigentlich an der Orgel, ob die Gemeinde singt oder nicht?

Oh ja, sehr gut sogar. Die Fülle des Gesangs ist übrigens unabhängig von der Größe der Gemeinde. Wenn es ein paar mutige Zugrösslein hat, kommt Leben auf. Das freut mich immer.

Eric Nünlist im Turm der Eusebius-Kirche 2020 Tom Ulrich

Wie viele Abendmusiken haben Sie durchgeführt? Hat das gleichzeitig angefangen?

Ja, in der ersten Abendmusik habe mich musikalisch vorgestellt, und dann sind es 152 Abendmusiken geworden. Vor lauter Pandemie habe ich zu zählen vergessen. Das Youtube-Glockenevent an Pfingsten 2020 wäre nämlich der 150. Anlass gewesen. Aber feiern konnten wir da ja ohnehin nicht.

Nünlist ist auch ein Tüftler: Hier Mit dem von ihm 1997 selber installierten Fernwerk.

Hansjörg Sahli

Sie sind für ungewöhnliche Projekte und Klangkombinationen bekannt. Woher nahmen Sie alle diese Ideen?

Das frage ich mich auch...

Meine Fantasie, meine holländische Offenheit und die zum Glück nie verlorene Lausbubenseele haben mir zwar allerhand Ärger und Verdruss, aber auch viele wunderbare Erlebnisse beschert.

Es ist in guten und schlechten Tagen ein Geschenk, und ich würde mit niemandem tauschen wollen.

War eigentlich die Kirche immer aufgeschlossen für Ihre Projekte oder brauchte es viel Überzeugungsarbeit?

Ich bin ein Selbstläufer, wenn man mir freien Gestaltungsraum und eine gute Portion Narrenfreiheit gibt. Es gab Zeiten, in denen mir diese Freiheit geschenkt wurde, und es gab Zeiten, in denen ich darum gekämpft habe. Wäre das nicht gelungen, hätte ich Grenchen schon vor langer Zeit verlassen. Dass es 29 Jahre geworden sind, spricht für die Kirchgemeinde – und für das treue Publikum.

2001 Erhielt Eric Nünlist den Kulturpreis der Stadt Grenchen, hier mit Boris Banga.



Was waren für Sie die Highlights Ihres Wirkens in Grenchen?

Soll ich wirklich aufzählen? Für mich persönlich das Benefizkonzert mit Bernita Bush nach dem Tsunami an Weihnachten 2003, das Jubiläumskonzert 2017 mit Orgel und Big Band, sicher Amore, Love und Liebi 2020, das Youtube-Kirchturmprojekt im Lockdown, die musikalischen Sonnenstrahlen auf Youtube und natürlich Star Wars. (lacht spitzbübisch).

Was erwartet das Publikum am Konzert vom 7. November?

Der Titel «letztes Füllhorn» steht für ein bunt gemischtes Programm von Bach bis Gershwin, mit Alphörnern, Trompete, Handglocken, Orgel, Klavier, Schlagzeug, Videoprojektion und farbigem Lichtspiel. Höhepunkt wird John Miles’ «Music was my first Love», mein Bekenntnis!

Am Cembalo mit Matthias Steiner (Violine), 2007.

Peter Gerber

Gehen Sie jetzt in Pension? Was sind Ihre Projekte und wo?

Kulturschaffender bist du im Herzen, und das Herz wird nie pensioniert. Was nun wird, lasse ich auf mich zukommen. Es sind schon ein paar Dinge in der Pipeline, so die 800 Jahr Feier in Klosters mit Turmglocken im Zusammenspiel mit einer Folkmusic Band. Für die Grenchner werden die «Musikalischen Sonnenstrahlen» mit Kathrin Nünlist, Patrick Stahel und mir auf Youtube weiterlaufen. Der fünfzigste Sonnenstrahl erscheint demnächst. Und damit wären wir wieder beim Selbstläufer mit der geschenkten Narrenfreiheit…