Farbenfroher Kinderumzug mit 330 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern

Bei frühlingshafter Witterung schlängelte sich ein bunter Tatzelwurm aus 14 Nummern durch das Dorfzentrum. Immer wieder gabs spontanen Applaus seitens der zahlreichen Zuschauer. Denn manche Schulklasse hatte sich nicht nur originell eingekleidet, sondern vollführte lustige Choreografien, so die «Veloprüefig» der Klasse 4b oder die Gewichtheber (4a). Für druckvollen Sound dazu sorgten die Krachwanzen. Die «Böögianer», gaben auf ihrem Fahrzeug einen «Bewegtbild»-Einblick in die finanziellen Schlaglöcher des Dorfes, die am Aschermittwoch spektakulär in Flammen aufgehen werden. (at.)