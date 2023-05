Familienverein Grenchen Ein bunter Treffpunkt für die Familie mitten im Stadtzentrum wurde eröffnet – die neue Heimat des Familienvereins Grenchen Der Familienverein Grenchen eröffnete am Samstag sein neues Vereinslokal mitten in der Stadt. Nachdem Angebote und Anlässe des Vereins im Lindenhaus und der christkatholischen Pfarrei stattfinden mussten, hat der Verein nun eine neue Heimat gefunden.

Eröffnung FamiTräff an der Solothurnstrasse in Grenchen: Der Vorstand des Familienvereins Grenchen (von links) Nadine Renfer, Doris Monium, Marisa Amberg, Tanja Kaufmann und Fatma Havayitli. Es fehlt: Jana Panchartkova. Bild: zvg

Bunte Ballone und helles Kinderlachen waren es, die vergangenen Samstag im Stadtzentrum die Aufmerksamkeit auf sich zogen. Gleich neben dem Coop-Gebäude öffnete – dem Anschein nach – ein neuer Laden seine Pforten.

Doch man muss es etwas präziser ausdrücken: Unter der farbigen Überschrift «FamiTräff», die neuerdings auf der Glasfront an der Adresse Solothurnstrasse 30 prangt, wird nichts verkauft und doch einiges angeboten. Hier nämlich hat der im vergangenen Jahr gegründete Familienverein Grenchen sein «Hauptquartier» errichtet – und ebendiesen Samstag feierlich eingeweiht. Eine Tombola und eine Kinderschminkecke lockten dabei ebenso wie Hotdogs, Waffeln oder insbesondere für die Kleinen – Himbeersirup.

Impressionen aus der Eröffnung des FämiTräff. Bild: zvg/mgt

Wichtiger aber ist, was dort auch nach dem vergangenen Wochenende zu finden sein wird. So ist dort die allwöchentliche Krabbelgruppe des Familienvereins nun an ihrer definitiven Heimstatt angekommen. Dies, nachdem die Anlässe zunächst im Lindenhaus und zuletzt im Pavillon der christkatholischen Pfarrei durchgeführt worden waren. Und im neu lancierten «FamiTräff» lädt eine bereits jetzt beachtliche Ausstattung an Spielsachen – vom Chrämerlädeli bis zur Holzeisenbahn und vom Bücherregal zu den Bauklötzen zu weitaus mehr ein als nur zum Krabbeln.

«Wir haben viele Ideen, die wir nun prüfen möchten», verrät Vereinspräsidentin Doris Monium. Es sind dies viele Ideen rund um die Familie, dem eigentlichen Vereinszweck, der sich stark an der Unicef-Verpflichtung der kinderfreundlichen Stadt Grenchen orientiert. Und so diente der vergangene Samstag zwar in erster Linie dazu, den «FamiTräff» feierlich einzuweihen und den Familienverein gerade bei Interessierten bekannter zu machen.

Aussenansicht des Gebäudes. Bild: zvg/mgt

Nichtsdestotrotz nutzte man auch die Gelegenheit, in der Begegnung und im Gespräch den Puls der Grenchnerinnen und Grenchnern zu fühlen und Ideen zu sammeln – um noch mehr zum Familienverein zu werden, den Grenchen als Unicef-Würdenträgerin verdient und braucht. (mgt)