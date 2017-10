Themen aus der Kiste

Die Kisten werden von «explore-it» entwickelt und ausgestattet (siehe Infobox). Es gibt Kisten zu den Themen «Der Traum von Fliegen», «Von Wasserkraft zum Strom», «Solar – Power bewegt», «Vom Dauermagneten zum Elektromotor», «Energie macht mobil», «Stoffe trennen und verbinden», «Zeit und Raum – Astronomie» und «Von der Windkraft zum Strom». Zu jedem Thema gibt es eine ganze Reihe von Anleitungen und Informationen, die online heruntergeladen werden können. Jeweils zwei Kinder experimentieren zusammen mit einer Kiste.

Die zehn Lehrerinnen und Lehrer arbeiteten mit Kisten zum Thema Wind. Als erstes mussten sie unter Anleitung der Kursleiterin einen ganz einfachen Rotor aus einem quadratischen Stück Papier schneiden, falten und biegen. Vorgegeben war allerdings nur die Grundform des «Trägers», auf dem der Rotor sich dann dreht. Welche Form der Rotor bekam, war den Teilnehmern überlassen. Also wurde gebogen und gefaltet, geblasen und getestet. Aber erst der direkte Vergleich brachte dann die Erkenntnis: Angebracht auf einem dünnen Röhrchen und nebeneinander aufgeklebt, konnten alle Teilnehmer schnell erkennen, welche Form sich tatsächlich schon bei wenig Wind dreht und so praktisch erfahren, welche Form von Rotor die Geeignetste ist. In Gruppen bauten sie anschliessend Drachen, Windmessgeräte und Windräder, die Lärm produzieren und – natürlich im Grossformat und aus Metall gebaut – in manchen Ländern als Vogelscheuchen eingesetzt werden.

Hemmschwelle überwinden

«Wir wollen den Kindern einen spielerischen Zugang zu Technik und Wissenschaft bieten», sagte Renato Delfini, der den Anlass bei Madec ermöglicht hatte. Insbesondere wolle man auch Mädchen dafür interessieren, denn es spreche ja im Grunde nichts dagegen, dass auch junge Frauen technische Berufe erlernten. «Wir sehen es auch ab und zu bei jungen Lehrerinnen, dass sie manchmal zuerst eine gewisse Hemmschwelle überwinden müssen, dann aber ganz erstaunliche Fähigkeiten zeigen.»

Von den zehn Lehrpersonen, die an dieser Weiterbildung teilnahmen, waren nur zwei das erste Mal dabei. Die anderen hatten bereits sehr gute Erfahrungen gemacht und das Unterrichtsmaterial bereits mehrfach verwendet, sogar ausserhalb des von Kiwanis gesponserten Programms.

Erfinderwettbewerb ist geplant

Nächsten Frühling will Kiwanis unter den 750 Schülerinnen und Schülern, die in den Genuss des Programms kamen, einen Erfinder-Wettbewerb ausschreiben. «Es winken sehr attraktive Preise. Unter anderem Rundflüge mit der Antonov AN2 und interessante Führungen durch den Flughafen. Und ich kann schon jetzt verraten: Ich will so viele Kinder wie möglich zu den Rundflügen einladen, es wird nicht nur einen ersten, zweiten und dritten Preis geben», so Delfini schmunzelnd.