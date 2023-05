Industrie Jeden Tag werden bei Leisi in Wangen bei Olten rund 100 Tonnen Frischteig produziert – nur ein Bruchteil davon bleibt in der Schweiz

Zu Besuch in der effizientesten Nestlé-Fabrik des Landes, zu Besuch bei Leisi in Wangen bei Olten. Hier werden jährlich 37’000 Tonnen Teig gefertigt – nur ein Zehntel davon bleibt in der Schweiz.