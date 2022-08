ESAF Grenchner Hornusser feiern am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln historischen Erfolg Im 20 Teams umfassenden, illustren Teilnehmerfeld konnten die 17 Mannen und eine Frau das dritte Trinkhorn feiern.

Die jubelnden Grenchner Hornusserinnen und Hornusser am Esaf. zvg

In Pratteln wurde nicht nur geschwungen. Etwa 2.5 km von der Arena entfernt in Giebenach wurden 10 Ries für den Hornusser-Wettkampf bereitgestellt. Die Hornusser Grenchen konnten am Samstag, 27. August 2022 am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest einen historischen Erfolg feiern.

Im Teilnehmerfeld waren Teams wie Wäseli A, Wäseli B, Oschwand-Biembach A, Thörigen A, Busswil BE A sowie Bigenthal-Walkringen A vertreten. Alles Teams, welche in der NLA und NLB zur erweiterten Spitze gehören.

Julia Inniger ist die einzige Frau in der ersten Mannschaft von Grenchen. zvg

Am Samstagmorgen wurde nach dem erneuten Bocksetzen bei kühlen Temperaturen gestartet. Kurz nach Spielstart musste sich Oschwand-Biembach A ein Numero schreiben lassen. Eine sehr schnelle 11 von Wäseli A konnte nicht abgewehrt werden. Wäseli A seinerseits konnte im letzten Umgang einen tiefen Streich bei Zieli 3 nicht abtun. Somit waren die Mannschaften der Spitzenpaarung weg vom Fenster.

Wäseli B konnte das Ries sauber und die Schlagleistung aufrecht halten und gewann somit das ESAF 2022 mit 0 Nr. 1971 Punkten. Thörigen A hat die Chance ebenfalls genutzt und platziert sich mit 0 Nr. 1894 Punkten auf dem 2. Platz. Grenchen erkämpfte sich mit 0 Nr. 1863 Punkten den letzten Podestplatz. Das letzte Trinkhorn geht an Büren zum Hof A mit 0 Nr. 1804 Punkten.

Mit Rüti-Büren war ein weiteres Team aus der Region vertreten.

Das begehrte Trinkhorn auf der Grenchner Fahne. zvg

Bei den Einzelschlägern konnte zwar kein Spieler eine Rangierung in den vorderen Rängen erreichen. Aber mit Christoph Bieri, Lars Schär und Stefan Schaad haben drei Hornusser aus Grenchen den speziellen Lorbeer-Kopfkranz gewonnen. Alle drei zeigten einen sehr guten Wettkampf und zählten auch das ganze Jahr über zu den Besten Einzelschlägern in der Nationalliga B.