Eine weitere Grossüberbauung hat begonnen — fünf Mehrfamilienhäuser sollen entstehen

In den letzten Tagen wurde das Areal befreit von der Vegetation. Bevor der Bretterzaun errichtet worden war, zeigte sich vom Oelirain her eine völlig ungewohnte Sicht auf das Gebiet hinter den Häusern an der Centralstrasse.

Spielplatz wurde an Lindenstrasse verschoben

Während Jahrzehnten war an dieser Stelle Brachland mit vielen Bäumen und Büschen und einem Hauch wilder Naturromantik mitten in der Stadt. Kein Wunder, hatte hier der Robinsonspielplatz lange seinen Standort. Der musste aber der jetzt in Angriff genommenen Wohnüberbauung weichen und fand seinen neuen Standort an der Lindenstrasse.

Über 100 Wohnungen sind geplant

Sehr schön präsentiert sich jetzt vom Oelirain her das Viadukt der BLS-Linie. Das wird aber nicht lange der Fall sein. Geplant sind im nördlichen Bereich drei Baukörper mit insgesamt 42 Eigentumswohnungen von 2,5 bis 5,5 Zimmern sowie ein Gewerberaum. Südlich des Viadukts entlang der Wiesenstrasse entstehen zwei grössere Bauten mit insgesamt 74 Wohnungen vom Studio bis 5,5 Zimmer, die als Mietwohnungen geplant sind. Auch hier sollen noch insgesamt fünf Gewerberäume entstehen.

Somit wird mit dieser neuen Überbauung das Portfolio der Stadt Grenchen an Neubauwohnungen um total 116 Einheiten im gehobenen Ausbaustil ansteigen. Hinzu kommen weitere 22 Wohnungen in der ehemaligen Crivelli-Kantine. Das Gebäude wurde totalsaniert, ist nun bezugsbereit und gehört zur gleichen Siedlung und Bauherrschaft, für die der Anwalt Lars Dubach aus Hergiswil auftritt. Darin wurden Loftwohnungen eingebaut sowie Einheiten mit 1,5, 2,5 und 3,5 Zimmern. (pbg)