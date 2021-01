Ein zusätzliches Impfzentrum für die Bevölkerung der Region Grenchen ist für die Regierung kein Thema

Auf die gemeinsame Forderung von Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger, Bettlachs Gemeindepräsidentin Barbara Leib­undgut und Selzachs Gemeindepräsdentin Silvia Spycher in einem Brief an den Solothurner Regierungsrat, in Grenchen ein weiteres Impfzentrum zu eröffnen, antwortete Frau Landammann Susanne Schaffner mit einer Absage.

Die vom Kanton verfolgte Impfstrategie sei darauf ausgerichtet, dass in allen Regionen des Kantons für die jeweils impfberechtigten Personen und letztlich für die gesamte Bevölkerung ein ausreichendes und zugängliches Angebot an Impfmöglichkeiten bestehe. In Zusammenarbeit mit Hausarztpraxen würden bereits heute in einem Pilotprojekt als Ergänzung zu den kantonalen Impfzentren Breitenbach, Olten und Solothurn, dezentrale Impfangebote aufgebaut, heisst es im Schreiben der Regierung. Nach der Pilotphase sollten diese Angebote der Grundversorgung im Hinblick auf die Impfungen für die allgemeine Bevölkerung auch ausgebaut werden.

Der Satz, über den sich die drei Politiker wohl am meisten geärgert haben dürften: «die Standorte der Impfzentren sind regional ausgewogen und zugänglich für die Bevölkerung der jeweiligen Region. Der Aufbau eines weiteren Impfzentrums in Grenchen ist deshalb nicht geplant.»

Sowohl Scheid­egger als auch die beiden Gemeindepräsidentinnen Spycher und Leibundgut sind sehr erzürnt über die Antwort. Leibundgut bezeichnet das Schreiben als Affront gegenüber der Bevölkerung Grenchens und Umgebung, Spycher sagt, sie habe nichts anderes erwartet, und auch Scheid­egger verleiht seinem Missmut deutlich Ausdruck. Grenchen sei immer gerne bereit zu helfen, aber man werde vom Kanton einmal mehr im Stich gelassen. Aber er wolle nicht untätig bleiben. Offenbar überlegen sich die Verantwortlichen sogar einen Shuttledienst zur Reithalle in Solothurn, wenn der Kanton nicht einlenken wolle. Damit alte und gebrechliche Personen aus Grenchen und Umgebung nicht zuerst mit dem Bus zum Bahnhof, dann mit dem Zug nach Solothurn und dort wieder mit dem Bus in die Nähe des Impfzentrums in der Reithalle fahren müssten. «Nicht alle haben ein Auto oder können sich von Familienangehörigen hinbringen lassen.»

«Ausgerechnet jetzt, wo es wieder heisst, man solle zu Hause bleiben, zwingt der Kanton die über 75-Jährigen, den öV zu benutzen. Das macht wirklich sehr viel Sinn», meint Leibundgut etwas sarkastisch. Sie will weiterkämpfen und das Ganze noch vor die Gemeindepräsidentenkonferenz bringen. Denn sowohl sie als auch Scheidegger hätten sehr viele Telefonanrufe besorgter Bürgerinnen und Bürger erhalten, die am Anfang der Impfkampagne telefonisch nicht durchkamen und in der Folge direkt bei ihrer Gemeinde angerufen und um Hilfe gebeten hätten.