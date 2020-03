Ein Tag mit Uhrmacher Edgar Sutter

Der 27-jährige Jungunternehmer mit eigener Firma für Grafik und Mulimediadesign bildet sich zurzeit an der Schule «Studio1» in Wallisellen in den Bereichen Kamera, Videoschnitt und Filmgestaltung weiter. Eine Aufgabe des Lehrgangs war auch das drehen eines Kurzfilms über eine Person oder eine Firma.

«Weil ich teilweise auch im Informatikbereich arbeite, hat sich ein zufälliger Kontakt mit Edgar Sutter ergeben. Seine Arbeit als Uhrmacher hat mir imponiert und ich fragte ihn, ob ich einen Film über ihn drehen dürfe», erläutert Stucky, wie es zur Zusammenarbeit mit Edgar Sutter kam.

Die letzte Wecker-Manufaktur der Schweiz

Der Bettlacher Uhrmacher und Tüftler stellt seit Jahrzehnten in seiner Werkstatt hochwertige mechanische Uhren her, genauer gesagt Wecker. Er ist der letzte Manufaktur-Hersteller solcher Weckermodelle in der Schweiz. Die Wecker sind im Prinzip gleich aufgebaut wie Armbanduhren – nur grösser. Alle wesentlichen Teile stellt Sutter selber her.