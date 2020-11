Effizient und leise: Elektroflugzeug made in Grenchen wird mit dem InnoPrix ausgezeichnet

Die im April 2016 gegründete smartflyer AG entwickelt mit dem SFX1 ein hybrid-elektrisches Reiseflugzeug mit vier Plätzen, welches 50 % weniger CO2 ausstösst, 60% leiser ist und trotzdem über eine Distanz von 750 km fliegt. Der elektrische Antrieb ist effizi­enter und wartungsfreundlicher, so dass die Be­triebskosten um 33% tiefer sind.

Das Flugzeug ist für eine Serienproduktion und für eine Zertifizie­rung nach den Normen der europäischen Luftfahrtagentur EASA ausgelegt. Der smartflyer SFX1 wird mit einer neuen Qualität des Fliegens überraschen. Piloten und Passagiere können sich bei­spielsweise ohne Kopfhörer an Bord unterhalten. Start und Landung werden immer rein elektrisch ausgeführt, was sich in Bezug auf Lärmemissionen in besiedelten Gebieten von Vorteil auswirken wird.

Auffallend am smartflyer SFX1 ist die Position des Propellers hinten auf der Seitenflosse. Die Luft strömt auf diese Weise laminar auf den Propeller und der Schub kann mehr oder weniger frei ab­fliessen. Dadurch erreicht das Flugzeug eine Effizienzsteigerung von plus 30% gegenüber einer herkömmlichen Antriebskonfiguration.

Am Montagabend wurde die smartflyer AG mit dem InnoPrix der Baloise SoBa ausgezeichnet. Das Team rund um Gründer und CEO Rolf Stuber freut sich sehr über den Preis. Die Firma erhofft sich dadurch, weitere Partner und Investoren für das Flugzeugprojekt gewinnen zu können. Die smartflyer AG beansprucht für sich nicht weniger, als die Luftfahrt in die elektrische Zukunft zu führen.