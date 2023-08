Dorfmuseum Leuzigen Neue Ausstellung im Dorfmuseum Leuzigen zeigt die Passion der Besitzer mit ihren ersten Autos und noch viel mehr Wer im Dorf hatte als erste Person ein eigenes Auto? Und welche Geschichten verbergen sich dahinter? Die Ausstellung, deren Exponate durch minutiöse Recherche und Zufall gefunden wurden, zeigt eindrücklich, welchen Einfluss die Motorisierung auf das Dorf hatte und welche Beziehung die jeweiligen Besitzer zu ihren Fahrzeugen hatten.

Dorfmuseum Leuzigen: Ausstellung «Mein erstes Auto» mit den beiden Ausstellungsmachern Susanna Kaiser und Peter Guntern. Bild: Oliver Menge

Im zweiten Stock des Türmlis in Leuzigen können Besucherinnen und Besucher in eine Welt eintauchen, die voller Überraschungen ist. «Mein erstes Auto»: Darunter könnte man sich vorstellen, dass Leuziger Einwohnerinnen und Einwohner in der Ausstellung einfach darüber berichten, was für ein Auto sie als erstes gefahren sind, so, wie in diesen unsäglichen Threads «What was your first car» in Facebook mit Tausenden von Antworten, die dem Thema nicht einmal annähernd gerecht werden.

Die Ausstellung im Leuziger Dorfmuseum jedoch ist viel mehr: Ausgehend von der Idee, tatsächlich Dorfbewohnerinnen und -bewohner mit ihren ersten Automobilen vorzustellen, ist eine vielseitige und unterhaltsame Ausstellung gewachsen, die nicht nur für die Bevölkerung des Dorfes interessant sein kann, sondern auch über die Dorfgrenzen hinweg Menschen dazu bringen könnte, sich an eigene Erfahrungen zu erinnern.

Jedenfalls ging es dem Autor so, der über eine Stunde im Museum verbrachte und noch längst nicht alles gesehen, gehört oder gelesen hat, was die Ausstellungsmacher – allen voran Peter Gunter und Susanna Kaiser – hier zusammengetragen haben.

Modell eines «Amischlittens». Bild: Oliver Menge

Corona hat dem Dorfmuseum zugesetzt

Wie so viele andere Veranstalter hat auch das Dorfmuseum unter der Coronapandemie gelitten: Während fast zwei Jahren mussten die Türen geschlossen bleiben, die Ausstellung zu den Leuziger Geschlechtern, den bekannten Dorfnamen, berühmten Leuten mit Wurzeln in Leuzigen, hatte ein schweres Los.

Die Idee, eine Ausstellung zur Motorisierung in Leuzigen und zur Passion der Leuziger Autobesitzer zu realisieren, tauchte allerdings schon vor Corona auf und wurde im Sommer 2022 konkret. Peter Guntern erhielt ein Mail von Arnold Bader, pensionierter Lehrer und Leuziger Lokalhistoriker mit Informationen zu den ersten Autobesitzern im Dorf. Zudem fand Guntern Artikel von Bader in alten Leuziger Zytig-Exemplaren zum Thema und schon bald war Guntern in Kontakt mit dem Dorfgaragisten Beat Affolter, der wertvolle Infos liefern kann.

Aus den ersten Kontakten mit Leuziger Autobesitzern, die von ihren ersten Autos erzählen – Hanni und Claus Montandon waren Besitzer von etlichen 2CV («Döschwos») und haben einige interessante Stücke behalten – entstehen weitere Kontakte zu Leuziger Privatpersonen und zu den Garagisten in Leuzigen.

Reisekiste (südafrikanische Militärkiste) mit Camping- und Ausflugsmaterial und einem Buch über den 2CV. Bild: Oliver Menge

Bei Letzteren fällt auf, dass es nicht nur ums liebe Geld geht, sondern um die «Leidenschaft für Technik, die Faszination für Motoren und den Sinn für schöne Formen», wie Guntern anlässlich der Vernissage sagte. Den vier Garagisten im Dorf ist je ein separater «Parkplatz» gewidmet, mit ihrem eigenen Thema. So ist bei einem Garagisten beispielsweise die Entwicklung des Renault-Logos über die Zeit sichtbar.

Weitere Privatpersonen haben Guntern von ihrer Passion fürs Auto berichtet, die sie in jungen Jahren gepackt hat. Ihre Geschichten erzählen sie in zahlreichen Tondokumenten, die in der Ausstellung gehört werden können. Gleichzeitig haben alle bedeutsamen Gegenstände, Autoteile, Zubehör und viele alte Fotos beigesteuert, die jetzt in der Ausstellung zu sehen sind. Es gibt Videos zu sehen, viele Informationen zu einzelnen Modellen zu sichten, Prospekte und Autozeitschriften aus vergangenen Zeiten zu lesen.

Blick in die Ausstellung Bild: Oliver Menge

Von der Pferdekutsche zum Motorwagen

Susanna Kaiser ihrerseits hat sich der Entwicklung der Motorisierung gewidmet – ein beinahe unerschöpfliches Thema, das umfassend darzustellen unmöglich ist. Die Ausstellungsmacherin hat es aber geschafft, einen interessanten, historischen Abriss über die Geschichte der Motorisierung in der Ausstellung zu schaffen, mit überraschenden Informationen, die auch zum Schmunzeln anregen.

Viel Lesestoff zur Entwicklung und Bedeutung des Automobils. Bild: Oliver Menge

Oder hätten Sie gewusst, dass 1836 in England ein Gesetz in Kraft gesetzt wurde, das die Höchstgeschwindigkeit für motorisierte Dampfwagen auf 4 Stundenkilometer begrenzte? Zudem musste 100 Meter vor dem Wagen ein Mann mit einer roten Fahne – nachts mit einer roten Laterne – herlaufen. Das Gesetz war bis 1895 gültig.

Susanna Kaiser befasste sich aber auch mit den Weltbildern und dem Verhältnis der Menschen zum Auto in der jeweiligen Zeit. So warb man in den 1960er-Jahren beispielsweise für Wohnungen, die sich durch ihren Ausblick auf die Autobahn auszeichneten.

Die ersten Kassetten-Geräte fürs Auto, rechts ein 8-Spur Tonbandgerät. Bild: Oliver Menge

In der Ausstellung sind neben tatsächlichen, zum Teil skurrilen Erfindungen auch Zukunftsvisionen zu sehen, atomgetriebene Autos zum Beispiel. Susanna Kaiser lässt aber auch ihre eigene Passion durchblicken, beispielsweise mit einer Ecke, die den Schweizer Rennfahrern, allen voran Jo Siffert und Clay Regazzoni, gewidmet ist.

Das erste Auto in Leuzigen gehörte übrigens Fritz Affolter, er war Sattler im Dorf und kaufte es ums Jahr 1928. Um was für ein Auto es sich handelte? Schauen Sie selbst!