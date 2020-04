«Donnschtig-Jass» in Grenchen wird erst nächstes Jahr ausgetragen

Im August 2019 gewann Grenchen beim «Donnschtig-Jass» als Lucky Loser gegen Hildisrieden und sicherte sich damit den ersten Austragungsort der Jass-Sendung im neuen Jahr. Doch Grenchen wird am 2.Juli auf die geplante Rolle als Gastgeber verzichten müssen. Wegen der Coronakrise hat sich SRF entschieden, das Format in einer anderen Form durchzuführen.

«Der ‹Donnschtig-Jass› wird diesen Sommer aufgrund der aktuellen Situation nicht wie gewohnt durch die Schweiz touren, sondern an einem fixen Standort produziert», teilt SRF mit. In der Liveshow soll aber weiterhin musiziert und gejasst werden. Ebenso werden prominente Gäste begrüsst. «Ein geeigneter Austragungsort wird aktuell noch gesucht», so SRF.

Die eigentlich geplante Jass-Tournee für diesen Sommer wird um ein Jahr verschoben. Damit wird erst 2021 in Grenchen gejasst. (ldu)