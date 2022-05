Grenchen Diesen Sommer steigt auf dem Märetplatz wieder das Grenchner Fest Klein aber fein soll es werden, sagen die Organisatoren – auf ein Motto wollen sie aber verzichten. Am 26. und 27. August findet das Fest mit kostenlosem Eintritt statt.

Das Grenchner Fest 2018 zog die Menschen in Massen an. Oliver Menge

Am 26. und 27. August findet auf dem Marktplatz nach der pandemiebedingten Absagen vorletztes und letztes Jahr das Grenchner Fest statt. Wie Theo Heiri, Präsident des Organisationskomitees, mitteilt, verzichtet man dieses Jahr auf ein Motto – im Jahr 2018 hatte man die 50er-Jahre zum Thema gehabt.

«Wir haben uns erst vor rund zwei Monaten dazu entschlossen, das Fest nach den zwei Absagen 2020 und 2021 durchzuführen. Die Zeit ist zu kurz, um alles mit einem neuen Motto zu organisieren.»

Das musikalische Programm hingegen steht schon: Kurt «Moos» Gilomen, der dafür verantwortlich zeichnet, hat ein Programm zusammengestellt, das sich sehen lassen kann: Der Seeländer Sing- and Songwriter George, Buddy Dee, Span-Urgestein Schöre Müller mit seiner Band «Schörgeli», the Radio Kings, das Buechibärger Wohnzimmer Quartett und «The Jacky’s» werden dem Publikum einheizen. Auftritte der Showgruppe der Streetdance Schule «Move!» und der Stadtmusik sind geplant.

Vereine bieten kulinarische Vielfalt

Rund zwölf Vereine sind mit von der Partie und bieten ein abwechslungsreiches kulinarisches Angebot: Chüschtiges Raclette beim Walliserverein, Fischknusperli beim Fischereiverein, Spanferkel bei der Colonia Libera Italiana, Crèpes bei der Lunazunft, Toast Hawaii vom Lindenhaus, Amercan Hotdogs bei den Schuelschwänzern, Hörnli und G’hackets beim Kurväklub und vieles mehr.

Die Fotra bietet im grossen Festzelt Bratwürste, Gyros und Hamburger an – für Abwechslung ist gesorgt. Eine doppelstöckige Bar des FC Grenchen soll übrigens für den besten Überblick übers Festgelände sorgen. Ein Rösslispiel und eine Hüpfburg laden die Kleinsten zum Austoben und Verweilen ein.

Das Kleintheater unterhält das Publikum mit einem Strassenkünstler und DJ Horse wird in der Zeit, in der keine Band auftritt, für das musikalische Rahmenprogramm sorgen.

«Obwohl das Grenchner Fest kleiner ausfällt als die bisherigen ‹back to the 50ies›-Feste, freut sich der Verein Grenchner Fest auf die Durchführung. Dank engagierter Vereine und einem eingespielten OK ist es trotz kurzfristiger Planung möglich, ein Fest in dieser Grössenordnung zu planen», heisst es seitens des Organisationskomitees. Der Eintritt ist frei, die Unkosten werden durch den Verkauf eines Buttons und durch Sponsoren gedeckt.