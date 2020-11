Die Gutscheinaktion des GVG war ein voller Erfolg

Laut einem Mail des Grenchner Gewerbeverbands GVG sind bei einer Gutscheinbestellung 21 Gutscheine, jeder mit dem Nominalwert von 50 Franken, auf dem Postweg aus noch ungeklärten Gründen verschwunden. Vertiefte Abklärungen in der Sache seien am Laufen, heisst es in dem Schreiben, das an alle GVG-Mitglieder ging.

Mitglieder und Gastmitglieder des GVG, bei denen Gutscheine eingelöst werden können, werden gebeten, auf die Gutscheinnummern zu achten. Es handelt sich um die Nummern 2182 bis 2200 sowie die beiden Nummern 2273 und 2274. Die Gutscheine mit diesen Nummern sind ungültig.