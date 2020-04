Die Fraktionschefs geben die Richtung ins Wahljahr vor

Geäussert haben sich in unserer Umfrage Alex Kaufmann (SP), Matthias Meier-Moreno (CVP), Robert Gerber (FDP), Ivo von Büren (SVP) und Nicole Hirt (GLP).



1. Frage: Wie beurteilen Sie den Verlauf der aktuellen Legislatur?

«Im Gemeinderat wie auch in der GRK ist ein lösungsorientiertes Miteinander spürbar», bringt Matthias Meier den vorherrschenden Tenor auf den Punkt. Man arbeite gemeinsam und konstruktiv, baue den langjährigen Investitionsstau ab und arbeite an zukunftsweisenden Projekten wie der Neugestaltung des Bahnhofplatzes. Auch Alex Kaufmann hat «in meiner langjährigen politischen Tätigkeit schon schwierigere Legislaturen erlebt». Der Gemeinderat sei zurzeit «nicht allzu schlecht aufgestellt» und nehme seine Arbeit und die Verantwortung gegenüber der Bevölkerung ernst. Beide erwähnen das für sie wichtige Strategieprogramm «Kompass». Für Ivo von Büren ist «das Klima seit dem Wechsel des Stadtpräsidenten immer noch gesitteter als vorher». Man vermisse jedoch von anderen bürgerlichen Parteien bei gewissen Geschäften die Unterstützung. Nicole Hirt bedauert nicht, dass sie oft alleine dastand: «Die GLP hat sich nicht oft zu schwachen Kompromissen hinreissen lassen. Nach dem Austritt aus der FDP/glp_Fraktion wird sich diese Haltung noch stärker akzentuieren», meint sie.

«Es wurde reihum sachlicher und zielgerichteter politisiert», meint FDP-Fraktionschef Robert Gerber. «Die Zeiten der endlosen Hickhacks und politischen Blockaden scheinen endgültig vorbei zu sein.» Der Grenchner Gemeinderat scheine seine Rolle als Exekutive langsam gefunden zu haben. Gerber bedauert «die Fülle von Vorstössen gewisser Parteien» zu Themen, die schon aufgegleist seien. Diese gehörten wohl zum politischen Spiel, kosteten aber viel Zeit und Geld.

2. Frage: Welche quantitativen Ziele hat die Partei für die Wahlen 2021?

«Jede Partei will zulegen - das wollen auch wir. Wir wollen natürlich einen zusätzlichen Sitz gewinnen», formuliert Gerber. - «Stillstand heisst Rückstand», meint auch Ivo von Büren, der auch Wähleranteile und womöglich Sitze gewinnen will. Ob dieser bürgerliche Optimismus anlässlich des nationalen Linkstrends «verhebt»? In Grenchen vielleicht schon. Denn sogar SP-Fraktionschef Alex Kaufmann räumt ein, «dass in Grenchen die Uhren anders ticken». Dennoch verweist er auf den erwähnten nationalen Linksrutsch und sieht deshalb einen Sitzgewinn «im Bereich des Möglichen. Wir stellen uns dieser Herausforderung.»

Das Halten von 15 Prozent Wähleranteil und damit zwei Gemeinderatssitzen (und einem Sitz in der GRK) sieht CVP-Fraktionschef Meier als «realistisches Ziel». Man werde weiterhin beweisen, dass man mit «klarer Haltung und einer gelebten Sachpolitik» ein verlässlicher Partner sei. Man werde zudem vermehrt eigene Themen setzen.

Der nationale Höhenflug der GLP lässt Nicole Hirt «von einem zweiten Sitz träumen», wie sie formuliert. Aktuell sei man auf der Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten und hoffe, dass man eine «ausgewogene Liste präsentieren» könne.

3. Frage: Welche Themen werden Sie aufs Tapet bringen?

«Als Energiestadt soll die Stadt ihre gemeindeeigenen Liegenschaften mit erneuerbaren Energien ausstatten», fordert Hirt. Es sei ihr ein Rätsel, wieso nicht alle Schulhäuser mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet werden. Weiter fordert sie die Umstellung auf Elektrobusse, Attraktivierung des Stadtparks und den Schutz alter Bäume.

Die SP wird laut Alex Kaufmann vor allem Themen des Kompass-Strategieprogrammes weiter vorantreiben: «eine bildungsgerechte Stadt mit Frühförderung und tragfähigen Tagesstrukturen, eine raumgestaltende Stadt mit autoarmer Innenstadt ohne Verzicht auf nötige Parkplätze und eine verdichtete Bauweise.» Erneuerbare Energien sind auch bei der SP ein Thema, ein guter öV und Langsamverkehr. Kaufmann will sich zudem für den Flughafen einsetzen, mit dem Grenchen schon seit 90 Jahren ein «Leuchtturmprojekt» besitze, das über die Landesgrenzen hinaus strahle.

Auch die FDP steht hinter dem Strategiepapier «Kompass». Robert Gerber bringt zusätzlich die Finanzpolitik aufs Tapet: «Nach Jahrzenten nähert sich der Steuersatz der natürlichen Personen dem kantonalen Durchschnitt und bei den Firmen liegen wir mit 92% bereits deutlich darunter», betont er. Zudem sieht er die Politik in der Verantwortung, Lösungen für die Gesundheitsversorgung zu finden: «Die Schliessung von Arztpraxen ohne Nachfolgeregelung ist eine Tatsache.»

Familienfreundlich soll die Stadt für CVP-Fraktionschef Matthias Meier werden, der einige konkrete Projekte aufzählt: Belebung der Innenstadt mit Markthalle, Bootshafen, Velo-Unterführung in die Sportzone. Auch den ungenügenden Autobahnzubringer und das Aggloprogramm gelte es voranzubringen. «Mit der Stadtpolizei, der älteren Generation sowie den Finanzen werden wir uns auch auseinandersetzen müssen.» Eher vage äussert sich SVP-Fraktionschef Ivo von Büren zu den Wahlthemen: «Wir halten uns an die Themen der SVP wie bisher, umso mehr, als sie in der heutigen Situation wieder viel mehr Gewicht bekommen haben.»





In drei Teilen fassen wir die Antworten der Fraktionschefs zusammen. Lesen Sie nächste Woche unter anderem: Stehen die Grenchner Parteien noch hinter dem Windpark?