Verstorbener Pilatus-chef Der verstorbene Oscar Schwenk, ehemaliger VR-Präsident der Pilatuswerke, lebte zwei Jahre lang in Grenchen Zusammen mit seiner Ehefrau bewirtschaftete der langjährige Pilatus-Chef den Obergrenchenberg.

So berichtete das Grenchner Tagblatt 1991 über Oskar Schwenk und das neue Pilatus-Flugzeug PC12 Bild: zvg

Der 12. Mai dieses Jahres ging in die Schweizer Luftfahrtgeschichte ein: Die Firma Pilatus in Stans lieferte das 2000. Exemplar des Flugzeugtyps PC-12 an eine US-Luftfahrtgesellschaft aus. Noch nie wurde ein Flugzeug in der Schweiz in einer derart grossen Serie gebaut. Der PC-12 ist rund um die Erde im Einsatz und ein Ende der Produktion ist nicht absehbar.

Der Vater dieses Erfolgs hat einen Namen: Oscar J. Schwenk. Der Innerschweizer prägte während drei Jahrzehnten die Pilatus Flugzeugwerke. Aber was viele nicht mehr wissen: Schwenk lebte Ende der 1980er-Jahre mit seiner Familie auf dem Obergrenchenberg. Nun verstarb der Ingenieur, Unternehmer und Landwirt mit 79 Jahren unerwartet.

Er brachte die Angusrinder auf den Berg

Es war noch ein ungewohntes Bild für die Grenchner Berggänger: Auf der Fläche hinter der Wandfluh weideten schwarze Kühe. Die «Angus»-Rasse lebte neu auf dem Berg, neu auch die damit verbundene Mutterkuhhaltung. Der Mann hinter der damals noch für viele unbekannten Bewirtschaftungsform war Oscar Schwenk, der zusammen mit seiner Ehefrau Anna und ihren Kindern während zwei Jahren auf dem Obergrenchenberg Landwirtschaft und Gasthof betrieb. Mit ihrer «gmögigen» Art fanden Osci und Anna Schwenk bald den Zuspruch der Grenchnerinnen und Grenchner.

Vorher und nachher für Pilatus gearbeitet

Schwenk arbeitete schon vor der Zeit in Grenchen als Ingenieur für die Pilatus Flugzeugwerke und kehrte im Juli 1990 wieder dorthin zurück, als Vizedirektor und Leiter des Projekts PC-12. Im Rekordtempo von nur elf Monaten wurde der Prototyp des damals grössten einmotorigen Flugzeugs der Welt gebaut. Am 1. Mai 1991 wurde das neue Flugzeug der Weltöffentlichkeit vorgestellt und 30 Tage später machte Testpilot Hans Galli den Jungfernflug.

Ein Jahr nach seinem Wegzug von Grenchen und kurz nach dem Erstflug des PC-12 besuchte das «Grenchner Tagblatt» Oscar Schwenk in Stans bei den Pilatus Flugzeugwerken. Es sei super gewesen auf dem Obergrenchenberg, sagte er damals gegenüber dem Journalisten. In seinem Büro hing neben Bildern der Pilatus-Flugzeuge auch ein Foto des Obergrenchenbergs. «Wir haben in Grenchen sehr gute Kontakte aufbauen können», gab er zu verstehen, «wobei uns heute viele der ehemaligen Gäste ins Eigental besuchen kommen.» Dort setzten er und seine Frau die landwirtschaftliche Tätigkeit fort.

Oskar J. Schwenk, CEO Pilatus, am Pilatus PC 24 Roll-out am Freitag, 1. August 2014, beim Flugplatz Buochs. Bild: Philipp Schmidli

Auch in Zusammenhang mit Wildtieren bleibt Oscar Schwenk in Erinnerung: Am Waldrand des Hochschwangs oberhalb des Stierenbergs wurde ein angefressenes Reh gefunden. Die Grenchner Jäger standen vor einem Rätsel, welches Schwenk, selbst Weidmann, lösen konnte: Es handelte sich um einen Riss des Luchses. Als Innerschweizer kannte er das Beutemachen der Raubkatze, wurden doch in den Jahren 1971 und 1972 im Kanton Obwalden die ersten Luchse aus den Karpaten freigelassen. Erst später wurden Luchse auch im Jura wieder angesiedelt.

Stippvisite mit dem Pilatus PC-12

Auf Vermittlung des Aero-Clubs Grenchen kam es am 1. Oktober 1993 zu einem Wiedersehen mit Oscar Schwenk in Grenchen: Der PC-12 landete erstmals auf dem Grenchner Flughafen und wurde von der Bevölkerung bewundert. Mit an Bord war neben Pilot Hans Galli und Oscar Schwenk auch Ernst Thomke, der von 1991 bis 1997 Verwaltungsratspräsident und Generaldirektor der Pilatus Flugzeugwerke AG war.

Bei der Besichtigung des Flugzeugs und einem Apéro verbrachten die Grenchner einen gemütlichen herbstlichen Vorabend und ein fröhliches Wiedersehen mit Oscar Schwenk. Niemand wusste damals, dass der Pilatus PC-12 zu einem Welterfolg und Oscar Schwenk zu einer der bedeutendsten Personen der Schweizer Wirtschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts werden sollte.