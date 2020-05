Der «Schwarze Panther» des FC Grenchen war der Ideale Goalkeeper

Die Schweiz hat in den vergangenen Jahrzehnten nie an einem Mangel an guten Torhütern gelitten: Yann Sommer, Diego Benaglio, Pascal Zuberbühler, Jörg Stiel, Marco Pascolo, Stefan Lehmann, Martin Brunner, Stefan Huber, Karl Engel, Roger Berbig, Erich Burgener. Diese Liste ist bereits lang, aber keinesfalls vollständig. Die genannten Goalies setzten lediglich fort, was bereits im Jahre 1980 schon lange Tradition hatte. Die Schweiz war spätestens seit den 1930er-Jahren wie Deutschland oder wie Italien Jahren ein Goalieland.

In die Fussstapfen legendärer Vorgänger trat auch der im letzten Kriegsjahr 1918 geborene Bettlacher Erwin Balabio, der zeitlebens, bis zum Jahre 1956, für den damals ungemein starken FC Grenchen spielen sollte und von 1939 bis 1947 auch 27-mal für die Nationalmannschaft aufgeboten wurde. Da die Weltmeisterschaftsturniere 1942 und 1946 kriegsbedingt ausfielen, nahm Ballabio an keiner Endrunde teil und ist daher schweizweit nicht so bekannt, wie er es auf Grund seiner Fähigkeiten verdient hätte.

1933 stand er erstmals im Tor

Ursprünglich, als Junior, war Erwin Ballabio Feldspieler beim FC Grenchen. Im Jahre 1933 wurde er während eines Spiels ins Tor gestellt – sein Talent wurde schnell erkannt, und fortan war Ballabio die Nummer eins. Ballabio war nicht nur gut auf der Linie und reflexstark, er beherrschte auch seinen Fünf­meterraum und war eine treue Seele. Den FC Grenchen verliess er bis zum Jahre 1956 trotz lu­krativer Angebote berufsbedingt nur zweimal: Einmal weilte er in Lausanne bei Lausanne Sports, einmal in Thun.