Der letzte Edelmetall-Kontrolleur Grenchens musste alles auf die Goldwaage legen

Immer wieder begegnet man in Grenchen dem Ausdruck «Kontrollverein». So hat der Kontrollverein 1908 das Gebäude an der Bahnhofstrasse gebaut, das heute als Hôtel de Ville bekannt ist; das Grenchner Stadthaus mit dem Hauptsitz der Gemeindeverwaltung. Doch was ist mit dem ominösen «Verein» gemeint, der heute wohl nur noch älteren Grenchnern ein Begriff ist. Nicht einmal im Stadtwiki, das ansonsten zu vielen historischen Gegebenheiten rund um die Uhrenstadt Bescheid weiss, lässt sich ein Eintrag dazu finden.

Fündig werden wir bei Peter A. Schild. «Ich war der letzte Edelmetallkontrolleur Grenchens», erzählt der vitale Pensionär (79) mit einem wissenden Lächeln. Denn was es damit auf sich hat, ist eine Geschichte, die bis ins Jahr 1888 zurückreicht. Damals wurde im Zuge der Bemühungen um die Qualitätssicherung bei den Schweizer Uhren ein Gesetz erlassen, das die Kontrolle und Kennzeichnung von Edelmetallen vorschreibt. Der Vollzug wurde aber den betreffenden Branchen überlassen. Auch die «Interchangeabilité» sei damals ein Thema in der Uhrenbranche geworden, die Austauschbarkeit von Uhrenteilen, die erst eine Massenproduktion ermöglicht hat. Damals waren noch fast alle Uhren Taschenuhren.

So wurden in Biel oder Grenchen Organisationen gegründet, die mit eigenen Angestellten die für die Herstellung von Uhrenschalen (Gehäuse) verwendeten Edelmetalle auf ihre Reinheit prüften und zertifizierten. In Biel etwa zeugt das pompöse «Kontrollgebäude» am Zentralplatz von jenen Zeiten, in Grenchen das etwas weniger ambitiöse aber doch stattliche heutige Stadthaus.

Offizielle Berufsbezeichnung lautete «Edelmetallprobierer»

«In Grenchen war der Kontrollverein eine Aktiengesellschaft mit vinkulierten Namenaktien», erinnert sich Schild. Sie besass zuletzt vor allem noch Gebäude und Land in der Stadt und wurde erst 2009 liquidiert. Schon 1933 wurden die Aktivitäten der Edelmetallkontrolle von der Eidgenössischen Zollverwaltung übernommen. Es war wieder mal Uhrenkrise.

Peter A. Schild arbeitete von 1962 bis 1989 als «Edelmetallprobierer» (so die offizielle Berufsbezeichnung) der Eidgenössischen Zollverwaltung in Grenchen. Es gab immer wie weniger Firmen in Grenchen, welche Uhrenschalen aus Gold, Silber oder Platin herstellten. Ein Kontrollamt vor Ort wurde damit überflüssig. Die Edelmetallkontrolle Biel übernahm dann die restlichen Funktionen.

Von 1989 bis zu seiner Pensionierung 2004 arbeitete Schild noch für den Zoll in Basel, wo er Leiter der Edelmetallkontrolle war. Heute lebt er in seinem Haus im Eichholzquartier, geht gerne auf Reisen und ist als Amateurfunker mit Gleichgesinnten in aller Welt in Kontakt.

Von seinem Grenchner Vorgänger bei der Edelmetallprüfung, Georges Tripet (1902-1980) habe er erfahren, wie das damals im heutigen Stadthaus so zu und her ging: «Die Arbeiter, alle mit entsprechenden Armschonern ausgerüstet, mussten am morgen früh schon an ihren Arbeitsplätzen parat sein, um die Muster der Uhrenfabrikanten in Empfang zu nehmen. Es herrschte offenbar ein strenges Regime.» Die Kontrolleure wurden selbst gut kontrolliert. Aus jener Zeit besitzt Schild ein Souvenir: die originale emaillierte Blechtafel, die einst am heutigen Hôtel de Ville hing und dort die Präsenz der eidgenössischen Amtsstelle verkündete.