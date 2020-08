Der «Campus Technik» Grenchen nimmt Fahrt auf

Als vor zwei Jahren Swissmechanic Solothurn den Bau eines Ausbildungszentrums beim Bahnhof Grenchen ankündigte, bedeutete dies Morgenluft für die grosse Industriebrache beim Südbahnhof. Swissmechanic Solothurn, die ihre Lehrlingswerkstätte für überbetriebliche Kurse von einer alten Liegenschaft auf dem Von Roll-Areal Gerlafingen in den Neubau nach Grenchen zügeln wollte, kündigte damals schon an, dass man für das Projekt noch Partner und einen Investor suche. Beide Bedingungen sind jetzt erfüllt.

Als Investor tritt Ernst Thomke auf

Denn Ernst Thomke, der in Grenchen wohnhafte Unternehmer und Erfinder der Swatch, wird das Gebäude finanzieren. Ankermieter werden die Höhere Fachschule für Technik Mittelland HFTM und Swissmechanic Solothurn sein. Wobei der Begriff «Ankermieter» zu relativieren sei, wie Michael Benker, Direktor der HFTM betont. «Die Miete in einem Renditeobjekt könnte sich unsere Schule nicht leisten. Das Engagement der Familie Thomke erlaubt, dass wir hier einziehen können.»

Denn die HFTM sei in den vergangenen Jahren stetig gewachsen und stosse in den Räumen des Berufsbildungszentrums BBZ Grenchen an ihre Grenzen. Die Schule, die sich auf berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungsangebote der MINT-Berufe spezialisiert hat, sieht im Zusammengehen mit Swissmechanic Solothurn ein grosses Synergiepotenzial. «Wir werden froh sein, wenn wir den Maschinenpark von Swissmechanic für unsere Projekte mitbenützen können und werden unsererseits zeitgemässe Lernifrastruktur in modernen Hörsälen anbieten können.

Die HFTM bietet 400 Studienplätze für die berufsbegleitende Weiterbildung an, die Studierenden kommen fast aus der ganzen Schweiz mit Schwerpunkt Kanton Solothurn und Bern. Rund 130 Lehrlinge pro Jahr absolvieren heute ihre überbetrieblichen Kurse bei Swissmechanic Solothurn. Beide Player sind eng mit der Industrie verzahnt: Swissmechanic über die Lehrlingsausbildung und die HFTM über die Diplomarbeiten, die praxisbezogen im Umfeld des jeweiligen Arbeitgebers der Studierenden realisiert werden. «Über diese Diplomarbeiten, die jeweils anlässlich der Diplomfeier im Velodrome gezeigt wurden, konnte auch Ernst Thomke für das Projekt gewonnen werde» verrät Benker.