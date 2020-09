Das Herbstprogramm 2020 für die Talkshow «Ganz unger üs» steht fest

Gestartet wird am Mittwoch, 14. Oktober in der Centro Lounge an der Bettlachstrasse 8 mit zwei weiblichen Gästen. Die Gastgeber Kurt Gilomen und Dagobert Cahannes freuen sich mit Regierungsrätin Brigit Wyss die amtierende Frau Landammann und mit Carla Lemm die in Grenchen wohnhafte Davoserin begrüssen zu dürfen.

Am 12. Dezember 2019 startete Lemm mit drei Kolleginnen zu einem Ruderrennen über den Atlantik. Gestartet wurde in La Gomera - auf einer der kanarischen Insel. Nach rund 5000 Kilometern und 45 Tagen, 2 Stunden und 18 Minuten erreichte das Quartett den Zielhafen in Antigua eine der zwei grössten Inseln des Karibikstaats Antigua und Barbuda.