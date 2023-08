Festival Das Grenchner Gospel Open Air ist zurück – die 12. Ausgabe auf dem Marktplatz steht bevor Nachdem die letztjährige Ausgabe ausfiel, ist das Sommer Gospel Grenchen erneut in den Startlöchern. Am kommenden Samstag singt der Gospelchor Wittenbach unter dem Stadtdach.

Hauptact am 12. Sommer Gospel Grenchen ist der Gospelchor Wittenbach. Bild: zvg

Roli Streit, die treibende Kraft hinter dem Summer Gospel Grenchen (SGG), ist happy. Denn einige Zeit war es nicht so klar, wie es mit dem Sommer-Gospel-Anlass weitergeht. Im Jahr 2022 fiel die Durchführung aus – wegen mangelnder Verbindlichkeit der Musikgruppen bei der Konzertplanung, wie Roli Streit sagt.

Roli Streit anlässlich des 10. Gospel Open Air Grenchen. Bild: Hansjörg Sahli

Dabei war man zuvor vergleichsweise gut durch die Coronazeit gekommen. Im 2020 konnte das 10-Jahre-Jubiläum stattfinden dank einem umfassenden Corona-Schutzkonzept, und auch 2021 begrüsste man zur 11. Ausgabe den Chor Generation G.

Seit Mai ist klar: Das Dutzend wird voll

Nach dem Dämpfer durch äussere Umstände kam es offenbar zu Unsicherheiten im OK, was die Zukunft betrifft und wer künftig weiterhin am Karren des SGG zieht. Anfang Mai dieses Jahres war aber klar: Das Dutzend wird voll und am 19. August findet das 12. SGG statt. Aus heutiger Sicht sind auch die Wetteraussichten intakt, und so dürfte es ein echtes Open Air werden.

Offenbar hat es diesmal bei den Bandzusagen nicht geharzt. «Als gesamtschweizerisch bekannte Grösse in der Gospel-Szene wird der Grenchner Event gerne besucht und Engagements der Chöre werden angenommen», sagt Roli Streit.

Und so ist es ihm gelungen, auch das vierköpfige OK bei der Stange zu halten (Roli Streit, Priska Schnyder, Hans Eschler und Markus Ingold), unterstützt von der Evangelischen Allianz Bürenamt-Grenchen. Ebenfalls ist das Konzert ein offizieller «Kultur-Event der Stadt Grenchen».

Im OK seien die Aufgaben neu verteilt worden, erklärt der Präsident auf Anfrage, und es seien in naher Zukunft Rochaden absehbar.

Bewährtes Konzept wird beibehalten

Das bewährte Konzept beinhaltet einen Mix aus traditionellen Gospels und Urban-Style, was laut Streit ein breites Publikum anspricht. Mit dem Gospelchor Wittenbach werde Grenchen «eine bekömmliche Mischung aus Modern Gospel mit Evergreens durchsetzt» erleben. Die Vorband Keep Close wird mit groovigen Cover-Versionen den Musikabend einläuten. «Die Band beherrscht ihre Instrumente, inklusive Stimme», sagt Streit, der selber Rockmusik macht.

Wie seit Anbeginn ist der Eintritt am SGG frei, und es wird eine Kollekte erhoben. Streit: »Mit der Kollekte und zahlreichen wohlwollenden Sponsoren kann ein positives Budget resultieren und ist der Event für alle zugänglich.»

Am Sonntag nach dem Konzert findet um 17 Uhr, teilweise auf der Infrastruktur des SGG, ein Open-Air-Gottesdienst der am SGG beteiligten Kirchen statt.