Das Gästebuch des Flugplatzes weist auf tragische Schicksale hin

Im Gästebuch sind zwei Ansichten der Dewoitine D-27 zeichnerisch festgehalten, die das Flugzeug von vorne und von der Seite zeigen. Hinzu kommt ein auffällig gekonnt gezeichneter Soldatenkopf mit dem damaligen Ordonnanzhelm. Die Unterschriften gehören auf der linken Seite den Offizieren, die in aller Regel auch die Piloten waren; auf der rechten Seite sind die Namen der Mannschaftsgrade aufgeführt, die sich am 28. August 1939 bereits in Grenchen befanden.

Es war die Fliegerkompanie 12, die sich auf dem Flugplatz installierte. Sie gehörte zur Fliegerabteilung 4, deren Stab sich in Bätterkinden und Utzenstorf befand. Zur Abteilung gehörten neben den «Zwölfern» in Grenchen noch die Fliegerkompanien 10 (Flugplatz Utzenstorf) und 11 (Flugplatz Biel-Bözingen). Der Flugzeugtyp der Fliegerkompanie 12 war die Dewoitine D-27. Das Jagdflugzeug stand seit 1930 im Dienst und war mit einem Motor von nur 500 PS bereits veraltet.

In den neun Jahrzehnten wurde Grenchen mit seinem Flugplatz zum Ort von ungezählten menschlichen Biografien. Tausende von Pilotenkarrieren haben in der Witi ihren Anfang genommen. Freudestrahlen gab es bei bestandenen Prüfungen und Selektionen, Tränen und Entsetzen bei schweren Unfällen, die auf und um den Flugplatz geschahen.

In diesem neuen Jahr wird der Flughafen Grenchen 90 Jahre alt. Im Januar 1931 wurde die Sektion Grenchen des Aero-Club der Schweiz gegründet. Bereits vier Monate später, am 12. April 1931, startete der Flugbetrieb mit einem Flugzeug und einem Hangar.

Interessant ist, dass die Piloten ihre Herkunft nicht niederschrieben, die Soldaten aber zumeist festgehalten haben, aus welcher Ortschaft sie kommen. In der Luftwaffe als eidgenössische Truppe waren (und sind) die Einheiten ein bunt gemischter Haufen mit Wehrmännern aus allen Landesteilen. Ausnahmen bildeten die Fliegerkompanie 10, die möglichst aus Ticinesi zusammengesetzt wurde, sowie die Nummern 1 bis 6, in denen mehrheitlich Romands eingeteilt waren.

Besonders auffällig sind die Namen von zwei Piloten, hinter denen nachträglich zwei Kreuze markiert wurden. Beide, sowohl Rudolf Rickenbacher wie Paul Treu, wurden Opfer vom fremdem Feuer in Luftkämpfen. Der 24-jährige Leutnant Rudolf Rickenbacher aus Lotzwil (BE) sollte an diesem 28. August 1939 nicht einmal mehr ein Jahr vor sich haben: Am 4. Juni 1940 ereigneten sich über dem Jura schwere Luftkämpfe zwischen der deutschen und der schweizerischen Luftwaffe.

Rickenbacher startete an diesem Tag mit einer Messerschmitt Me-109 in Olten und wurde im Raum Boécourt von einem deutschen Flugzeug beschossen. Seine Maschine brannte bereits in der Luft. Der Pilot wurde durch eine rasante Drehbewegung des Flugzeugs aus dem Cockpit geschleudert, wobei sich sein Fallschirm öffnete, sich aber am Flugzeug verfing.

Die Leinen wurden zerrissen und Rickenbacher fiel aus mindestens 2'000 Meter über Grund im freien Fall zu Boden. Die Messerschmitt bohrte sich 50 Meter neben dem Friedhof von Boécourt in die Erde. Die sterblichen Überreste des Piloten lagen 400 Meter entfernt an der Hauptstrasse von Bassecourt nach Boécourt. Ein schlichter Gedenkstein erinnert noch heute an dieser Stelle an das Schicksal des Militärpiloten Rudolf Rickenbacher.

Leutnant Paul Treu, Jahrgang 1913, stammte aus Balsthal und war von Beruf Forstingenieur ETH. Bei seinem militärischen Aufenthalt in Grenchen lernte er die junge Grenchnerin Doris Zemp kennen und lieben, deren Eltern an der Centralstrasse ein Möbelgeschäft betrieben. Vier Jahre später, im September 1944, war Paul Treu beruflich Adjunkt auf dem kantonalen Oberforstamt in Solothurn, wo er in der Zwischenzeit auch mit seiner Ehefrau Doris und dem ersten fünf Monate alten Sohn Peter Treu an der Burgunderstrasse 8 wohnte.