Covid-19 Corona erwischte ihn heftig: Der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger musste ins Spital – jetzt befindet er sich auf dem Weg der Besserung Der Grenchner Stadtpräsident hatte eine schwere Corona-Erkrankung. Er musste sich in Spitalpflege begeben. Jetzt geht es ihm langsam besser, er bleibt aber noch krankgeschrieben.

Stadtpräsident François Scheidegger hofft, dass er in einigen Tagen wieder zurück ins Büro kann. Oliver Menge

Die Stadt Grenchen teilt in einem offiziellen Communiqué mit: «Nachdem der Grenchner Stadtpräsident François Scheidegger an der ordentlichen Gemeinderatssitzung vom 1. Februar 2022 wegen eines positiven Coronatests nicht teilnehmen konnte, musste er sich für einige Tage in Spitalpflege begeben.»

In der Zwischenzeit sei er wieder zuhause, aber noch bis nächste Woche krankgeschrieben.

Vize-Stadtpräsident Remo Bill hat bisher alle Sitzungen der Gemeinderatskommission (GRK) und des Gemeinderates geleitet und werde diese auch bis zur Genesung von François Scheidegger weiterhin leiten, heisst es weiter. (at.)