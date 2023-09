Clean Up Day Zwei Tage, an denen Grenchen sauberer wird - am Samstag können alle mithelfen Am Freitag und Samstag sind freiwillige Reinigungsequipen unterwegs, welche die Stadt sauber halten. Wer auch mithelfen will, kann sich am Samstag um 14 Uhr auf dem Grenchner Marktplatz einfinden.

Georges Schild vom OK (rechts) nimmt von Kindern gesammelten Abfall entgegen. Bild: Andreas Toggweiler

Schon zum 2. Mal machte die grösste Grenchner Arbeitgeberin am Grenchner Clean Up Day mit. Rund 170 Angestellte der Grenchner ETA-Industriebetriebe schwärmten gestern Nachmittag aus, um liegengelassenen Abfall in der Stadt aufzusammeln. Da weitere ETA-Standorte in der Schweiz am CleanUp Day mitmachen seien es total sogar rund 500 Personen, war zu vernehmen. Inklusive eines internen TV-Teams, welches die Kolleginnen und Kollegen bei der Aktion filmte.

Die ersten von rund 170 ETA-Mitarbeitenden am Clean Up Day treffen beim Stadtdach ein. Bild: at.

Ab 15.30 Uhr fanden sich die Equipen auf dem Marktplatz ein, wo der Abfall gewogen wurde und eine Mulde bereitstand für die Entsorgung oder weitere Behälter für die Trennung. Bereits am Vormittag waren Schulkinder und weitere Gruppen für das Littering-Projekt unterwegs. Angemeldet waren laut Angaben von Sandra Marek vom OK 435 Schülerinnen und Schüler, 20 Personen der Netzwerk Gruppe «Art und Quer» und 24 Personen von den Spielplätzen ISG Grenchen.

«Es kommt allen zu gute und spart Steuergelder, wenn nicht die Leute vom Werkhof den herumliegenden Abfall einsammeln müssen», sagte Georges Schild vom OK, der am Freitag die Sammelcontainer auf dem Marktplatz betreute.

Der gesammelte Abfall wird gewogen. Bild: at.

Nachdem am Freitag Firmen Schulkinder und Gruppen unterwegs waren, kann am Samstag ab 14 Uhr jeder und jede mithelfen, weiter Abfall einzusammeln. Treffpunkt ist um 14 Uhr bei der Sammelstelle beim Stadtdach.