Bürgerrat Grenchen SP holt auf Anhieb zwei Sitze im neunköpfigen Bürgerrat Das Wahlwochenende hat Bewegung gebracht in den bürgerlich dominierten Bürgerrat.

Buergerhaus Grenchen

Patrick Furrer

Am Sonntag wurde der Bürgerrat Grenchen neu gewählt. Von den 1090 Stimmberechtigten beteiligten sich 317 an der Wahl, was einer Stimmbeteiligung von 29,1 Prozent entspricht. Die SP entriss mit zwei Frauen, Farah Rumy und Tatjana Nicolosi der FDP und der CVP je einen Sitz. Die Sitzverteilung lautet neu: 5 FDP, 2 SP und je 1 CVP und SVP. Die SP war seit 2001 nicht mehr im Bürgerrat vertreten.

Bei der dominanten FDP, die mit 5 Sitzen immer noch die absolute Mehrheit hat, kam es zu Umwälzungen: Nicht mehr gewählt wurden die Bisherigen Marianne Geschwind und Cristoforo Di Natale, dafür neu Christian Rieger. Bei der CVP wurde der bisherige Bruno Sperisen nicht mehr gewählt.

FDP Eduard Sperisen, bisher, gewählt 244

Christian Rieger, gewählt 173

Claudia Schnider, bisher, gewählt 157

Konrad Vogt, bisher, gewählt 157

Mark Ris, bisher, gewählt 133

Marianne Gschwind, bisher 128

Denise Pavlik 120

Cristoforo Di Natale, bisher 113

SP Farah Rumy, gewählt 161

Tatjana Nicolosi, gewählt 117

Alper Dümen 109

Frank Schubert 105

SVP Richard Aschberger bisher, gewählt 188

Ivo von Büren 93

Fabian Affolter 87