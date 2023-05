Büren an der AAre Pflegeheim Aareresidenz eröffnet – Leiter Jürg Schüpbach: «Wir sind am Ziel und gleichzeitig am Start» Das umgebaute Pflegeheim Aareresidenz in Büren wurde offiziell eröffnet und am Wochenende der Bevölkerung vorgestellt. Ein Blick in den 23,7 Millionen teuren Neu- und Erweiterungsbau.

Eröffnung des Altersheims Büren mit Tag der offenen Tür. Bild: Silvia Stähli

«Wir sind nach dreieinhalbjähriger Umbauzeit am Ziel und gleichzeitig am Start», erklärte Geschäftsführer Jürg Schüpbach am Einweihungsfest der Aareresidenz Büren den rund 80 geladenen Gästen. Denn er und sein Team seien hochmotiviert und gäben alles dafür, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner im Heim zuhause fühlen. Es gehe jetzt darum, die neuen Räume mit Leben zu füllen.

Leiter Jürg Schüpbach. Bild: Silvia Stähli

Blick in die neue Aareresidenz in Büren a.A.: Der Raum der Stille, Gang mit Parkett, das neue Restaurant, der Aussenbereich (hier kommt noch eine Boccia-Bahn) und der Empfangsbereich. (Bilder: Silvia Stähli)

Nicht nur der Name des Pflegeheims und dessen Infrastruktur sind neu, sondern auch die Website wurde angepasst und präsentiert sich modern und übersichtlich. Hans-Jörg Lehmann, Präsident des Vorstandes Aareresidenz Region Büren, zeigte sich sehr erfreut über das Resultat des 23,7 Millionen teuren Neu- und Erweiterungsbaus. Er betonte jedoch, dass es künftig eine Auslastung von mindestens 95 Prozent brauche, «damit der Betrieb rund läuft».

Eröffnung des Altersheims Büren mit Tag der offenen Tür. Bild: Silvia Stähli

Grossratspräsident: »Etwas Schönes ist entstanden»

Martin Schlup, Grossratspräsident des Kantons Bern, überbrachte Grüsse des Kantons und beglückwünschte die Verantwortlichen für den gelungenen Bau. «Mit der neuen Aareresidenz ist etwas sehr Schönes entstanden.»

Blick in eines der Zimmer. Bild: Silvia Stähli

Am Schluss der Einweihungsfeier übergab Pinar Gönül der blgp Architekten AG aus Luzern das umgebaute Haus offiziell der Bauherrschaft. «Das Projekt hat alle Höhen und Tiefen des Bauens erlebt», sagte sie. Zudem vermittelte die Architektin den Anwesenden viel Wissenswertes zur Beschaffenheit des Kratzputzes, der an der Fassade des Heims angebracht worden ist. Jetzt sei dieser noch jungfräulich neu, nach einigen Jahren werde sich die Struktur aber etwas verändern. «Der Putz wird, wie die Menschen im Haus, in Würde altern.»

Eröffnung des Altersheims Büren mit Tag der offenen Tür. Bild: Silvia Stähli

Interesse der Bevölkerung war gross

Am Samstag, dem Tag der offenen Tür, war das Interesse seitens der Bevölkerung gross. Auf einem ausgeschilderten Rundgang wurden die Interessierten durch die Räumlichkeiten des Heims geleitet. Food-Stände sorgten draussen zudem für das kulinarische Wohl.