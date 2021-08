«Ihr Stedtli entspricht dem Idealbild einer Brunnenpreisträgerin ziemlich perfekt», sagte Peter Ulrich von der Hauenstein-Stiftung in seiner Laudatio, als er am Wochenende den Brunnenpreis 2021 in Form eines Checks an Gemeindepräsident Rolf Wälti übergab. Dabei nutzte er die Gelegenheit, allen «Einheimischen und Zugewandten, die mit kenntnisreichen Texten und hochwertigen Fotos an der Gestaltung der Broschüre mitgearbeitet haben», herzlich zu danken. An der Feier auf der Holzbrücke in Büren nahmen viele Interessierte aus der Bevölkerung teil. Aufgrund der Festivitäten war die Brücke ausnahmsweise (vom Samstagabend bis Sonntagabend) für den Verkehr gesperrt.