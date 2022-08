Büren an der Aare Das Jazz Open Air meldet sich zurück Nach zwei Jahren Coronapause findet dieses Wochenende im Aarestädtli die 36. Ausgabe des Jazz Open Air statt. Der Anlass findet auf der Freiluftbühne im historischen Städtchen statt und steht unter dem Motto «Jazz and More».

Die Formation Jazzlounge 1920 lässt die Roaring Twenties wieder aufleben. zvg

Auch in diesem Jahr ist es gelungen, neue Formationen mit verschiedenen Musikrichtungen nach Büren zu holen. Neben dem speziellen New-Orleans-Jazz sind auch andere Stilrichtungen wie Traditional Jazz, Swing, Blues und Rock’n’Roll zu hören.

Als Auftakt am Donnerstag findet eine 20er-Jahre-Show statt. Das 20er-Jahre-Orchester Jazzlounge 1920 unter der Leitung von Danny Hertach versetzt mit internationalen Spitzenmusikern, mit mitreissendem Swing, Charleston, Jazz und Blues direkt in die Welt der Roaring Twenties. Eine Zeitreise durch die Vereinigten Staaten von Amerika der berüchtigten 1920er-Jahre – mit Gesang, Stepptanz, Burleske und viel guter alter Musik.

Rock-’n’-Roll-Intermezzo am Freitag

Am Freitag sind Rock ’n’ Roll und Blues angesagt. Als erste Band spielen die Rhythm Travellers. Ihr Motto ist «Let the good times roll». Die zweite Band, Bluecerne, wie der Name verrät, eine Schweizer Band aus Luzern, spielt den Old School Blues und Southern Soul.

Den Samstag eröffnet Rita T. and Friends. Experimentierfreude und Talent sind das Erfolgsrezept. Rita T. ist Jazzsängerin, die auch Banjo spielt. Nach etlichen Jahren bei der Loverfield Jazzband hat sie sich nun ihren Wunsch – als Sängerin mit eigener Band aufzutreten – erfüllt. Rita T. singt gerne Jazz-Standards, Swing-Nummern sowie Gospels – die immer wieder gewünscht werden. An erster Stelle steht aber der Dixieland.

Den Abschluss am Samstag macht die Piccadilly Six Jazzband. Swingender und fröhlicher Dixieland, gepaart mit exzellenter Beherrschung der Instrumente – das ist das Markenzeichen der Piccadilly Six. Die Band ist seit Jahrzehnten bekannt durch zahlreiche TV-Auftritte im In- und Ausland, ebenso durch Auftritte an nationalen und internationalen Jazz-Festivals.

Jazz und Kulinarik

An dem dreitägigen Anlass wird indes nicht nur musikalisch einiges geboten. Auch kulinarisch kommen die Besucher auf ihre Kosten. Das Küchenteam sorgt neben diversen Grillspezialitäten und Raclette für das Wohl der Gäste. Unter dem Motto «Jazz und Kulinarik» können Besucher an reservierten und überdachten Plätzen ein Fondue chinoise à discrétion geniessen. (mgt)