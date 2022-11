Büren an der Aare Ausdrucksstark und intensiv: «November-Kunst» in der ARTis-Galerie Bilder, Reliefs und Figuren im Kleinformat: In der ARTis-Galerie werden Werke der Bürener Kunstschaffenden Olivio Travaglini und tonyl ausgestellt.

Vernissage Artis-Galerie Büren; Galeristin Trudi Lädrach und Olivio Travaglini. Silvia Stähli-Schönthaler

Jedes Jahr im November ereilte ihn eine noch grössere Schaffenskraft als sonst. Der Bürener Künstler tonyl, der 2009 verstorben ist, stellte in diesem Monat jeweils zusätzliche Kunstwerke her. «Immer wenn es auf Weihnachten zuging, hatte er den persönlichen Anspruch, für Menschen, die ihm lieb waren, etwas zu schaffen», sagt Galeristin Trudi Lädrach, die mit ihm verheiratet war.

Private Sammlung

Viele der entstandenen Werke hat er dann auch wirklich verschenkt, andere wiederum blieben zuhause. So kam in den fast vierzig Jahren seines Schaffens eine stattliche Sammlung dieser «November-Kunst» zusammen, welche Trudi Lädrach in ihrer neuen Ausstellung zum Teil auch erstmals zeigt. Es ist eine Art «private Sammlung» zusammengekommen, mit Objekten, die sich von anderen Werken des Künstlers unterscheiden.

Ausdrucksstark und intensiv

So sind Wandreliefs und Skulpturen entstanden, die in ihrer Ausdrucksweise eine «andere Geschichte» erzählen und es wird sichtbar, wie sehr tonyl die Menschen geliebt haben muss. Die Figuren und die in Gips gegossenen Gesichter sind in ihrem Ausdruck intensiv und ausdrucksstark und lassen erahnen, dass der Künstler, der als schüchtern galt und eher zurückgezogen lebte, allen Individuen - ob Mensch oder Tier - zugetan war.

Lieblingsfarbe Blau

Ausdrucksstark sind auch die Bilder von Olivio Travaglini in Acryl oder Pigmenten. Mit den filigran geschaffenen Abgrenzungen und dadurch gesteigerten Farbkontrasten schafft er Struktur, Schatten und Licht. Der 53-jährige Künstler, der in Büren wohnt und tätig ist, hat eigens für die aktuelle Ausstellung in den letzten Monaten über 45 Bilder gemalt. Vorherrschend ist die Farbe Blau. Künstlerisch inspirieren lässt er sich unter anderem vom aktuellen Geschehen und von Musik.

Leuchtkraft im November

Die Exponate werden räumlich getrennt ausgestellt, da zwei verschiedene Kunstrichtungen aufeinandertreffen und Trudi Lädrach deswegen von einem «Wagnis» spricht. Dennoch haben die Kunstwerke eines gemeinsam: Eine intensive Leuchtkraft, die von tief innen zu kommen scheint und die an grauen Novembertagen wohl besonders wohltuend sein dürfte.