Büren a.A. Nach zwei Jahren Zwangspause steigt das Ländtifest in Büren wieder – dieses Jahr mit Drums and Pipes Vom 4. bis 6. August findet nach zweijährigem Corona-Unterbruch wiederum das traditionelle Ländtifest in Büren an der Aare statt.

Ländtifest 2019 mit Mondschein-Stimmung. Andreas Toggweiler

Vom Donnerstagabend bis Samstagnacht kann man sich von den einheimischen Vereinen und Restaurants an der Ländte kulinarisch verwöhnen lassen – sei es mit Fisch, thailändischem Essen, Risotto oder gemütlich bei einem Glas Wein oder einem Getränk aus der Bar.

Das Organisationskomitee rechnet mit viel Publikum, es bestehe bestimmt nach den zwei Jahren Zwangspause ein gewisser Nachholbedarf.

Erstmals mit von der Partie bei den teilnehmenden Vereinen ist der Pilzverein Büren, er löst die Musikgesellschaft Leuzigen ab, die nicht mehr teilnimmt. Ansonsten sei alles beim Alten, verrät Pius Leimer, Medienbeauftragter und Kassier des Ländtifests. Gute Laune, kühles Bier, spritzige Weine, feiner Food.

Musikalisches Highlight erstmals in Büren

Am Samstag treten die «Pipes and Drums of Auld Bernensis» auf und ergänzen das musikalische Angebot der DJs. Dudelsack und Trommeln, gespielt von Männern im Kilt, die durchs Stedtli marschieren.

Schon fast 60 Jahre feiern an der Ländte

Die Geburtsstunde des heutigen Ländtifest war im Jahr 1963. Hans Wagner vom Männerchor Harmonie hatte die zündende Idee, an der Ländte ein Sommernachtsfest durchzuführen. So wurde anlässlich einer Vorstandssitzung des Frauen- und Männerchors am 28. März 1963 die Durchführung beschlossen.

Damit war der Grundstein fürs Sommernachtsfest gelegt. Als Datum fürs erste Sommernachtsfest war der 8./9. Juni oder – bei schlechtem Wetter – der 15./16. Juni 1963 geplant. Gestaltet wurde das erste Flugblatt von Ernst Rätz.

Da beide Wochenende verregnet wurden, verschob sich der Start auf 1964. Schon fürs erste Sommernachtsfest wurde der Anlass auf LÄNDTIFEST geändert, welcher sich bis zum heutigen Tag erhalten hat. An der Grundidee wurde seither nichts verändert.

Freitag, 5. August 2022

Festbetrieb von 18:00 bis 03:30

Abendunterhaltung mit DJ Cube