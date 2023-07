Am Jubiläumfest am Samstag, 15. Juli, wird das zehnjährige Bestehen gefeiert. Um 13 Uhr findet das Kids Pumptrack Race statt, welches an die kleinsten Velobegeisterten gerichtet ist. Die Bike-Events des Best Trick, Whip Off und Highest Air richten sich and die fortgeschrittenen Fahrerinnen und Fahrer. Am Abend werden Snakedeath, eine Heavy-Metal-Band aus Büren, sowie die Live-DJs Soulspect und CrazyTongue für Stimmung sorgen.