Aus Kiosk wird Avec Der Bahnhofkiosk in Büren an der Aare wird umgebaut Schon bald gibt es im Bahnhofkiosk Büren neben Zeitschriften auch Milch zu kaufen. Am 7. September eröffnet dort ein avec-Laden.

Derzeit wird der Bahnhofkiosk zum avec express Store umgebaut. Silvia Stähli-Schönthaler

Reges Treiben herrscht derzeit im Bahnhofkiosk Büren. Bauarbeiter gehen emsig ein und aus, und wer derzeit seinen Lottoschein abgeben will, steht vor einem leeren Ladenlokal. «Wir unterziehen den Bahnhofkiosk einer Komplettsanierung und wandeln ihn in einen Convenience-Store der Marke avec express um», sagt Christian Bächer, Verkaufsleiter Mittelland von Valora. Dabei werden Kühlgeräte, Regale und die ganze Technik neu installiert.

Weniger Zeitschriften – dafür Dinge des täglichen Bedarfs

Auf der gleichen Fläche wie zuvor werden künftig mehr Produkte erhältlich sein, darunter auch Milch und Brot sowie «das Nötigste, was es für den täglichen Bedarf braucht». Da sich Printmedien immer weniger gut verkaufen würden, setzt Valora seit geraumer Zeit vermehrt auf Food als Wachstumsfaktor in den über 1000 Verkaufsstellen von k kiosk, avec und Press & Books.

Hintergrund der Umwandlung von einer k kiosk Verkaufsstelle zu einem avec express Store in Büren ist eine von Valora im Frühjahr 2019 gewonnene SBB-Ausschreibung. Die Umwandlung des k kiosk war also vorgegeben.

«Wir sind flexibel»

Am Sonntag sind in Büren aber auch die Läden Spar und Aare Primo geöffnet und werden jeweils gut frequentiert. Auf die Frage, ob eine dritte Verkaufsstelle überhaupt Sinn mache, sagt Christian Bächer: «Wir werden die Frequenz prüfen, sind aber sehr flexibel und können allenfalls die Öffnungszeiten verlängern.»

Der Kiosk Büren wird als Agentur schon seit Jahren von Claudio Benfatto geführt, was – trotz Neukonzept – auch so bleiben wird. Die Ladeneröffnung ist am 7. September 2022 vorgesehen.